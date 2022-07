Carlos Santana colapsó durante un concierto en el Pine Knob Music Theatre en Clarkston, en Michigan, luego de 40 minutos de show, la noche del martes 5 de julio.

REVELA CARLOS SANTANA POR QUÉ SE DESMAYÓ EN PLENO CONCIERTO

Tras lo sucedido, personal del recinto donde se presentó el músico de 74 años llegaron por él y lo retiraron del escenario para que le dieran atención médica, siendo trasladado de inmediato al hospital.

"Simplemente tomándomelo con calma. Olvidé comer y beber agua, así que me deshidraté y me desmayé. Bendiciones y milagros para todos ustedes", publicó Santana en Facebook poco después de la medianoche.

Mientras que su esposa Cindy Blackman Santana, escribió:

"¡Hola a todos! Carlos y yo les agradecemos mucho por sus oraciones, amor, cuidado y preocupación por él! ¡Por favor, sepan que está descansando y lo está haciendo muy bien! Fue diagnosticado con agotamiento por calor y deshidratación... Hacía 100 grados en el escenario y 114 bajo las luces, así que junto con la falta de agua es lo que causó el problema. ¡Él estará tan bueno como nuevo pronto! ¡Gracias de nuevo y te amamos! Cindy y Carlos.

VIDEOS: ¿QUÉ LE PASÓ? CARLOS SANTANA SE DESMAYA EN PLENO CONCIERTO

Cabe recordar que, en diciembre, Santana canceló una serie de presentaciones en Las Vegas tras someterse a un procedimiento cardíaco no especificado. El artista y los miembros de su banda también dieron positivo a covid-19 en febrero, cancelando algunas fechas.

Hasta el momento no se sabe cuándo reanudará su gira, pero aún quedan 21 fechas, hasta finales de agosto, mientras tanto, el concierto de este miércoles en The Pavillon at Star Lake en Burgettstown, Pensilvania, se pospuso. El músico y su banda han estado de gira con el grupo Earth, Wind & Fire.

(Lérida Cabello)