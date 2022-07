CARLOS BONAVIDES: "MI DESEO MÁS ÍNTIMO ES MORIRME EN EL ESCENARIO"

Hace unos días, el actor Carlos Bonavides fue hospitalizado de emergencia, a consecuencia de una bacteria que le provocó algunos malestares y deshidratación severa, así lo dio a conocer su esposa Yordi Marcos.

"Me dio tal deshidratación que llegando al hospital me caí y me atendieron inmediatamente muy bien, tengo todos los sueros, todo el medicamento, todo. Ya me siento mejor, la verdad, pero depende de unos estudios para que me puedan dar de alta.", dijo el actor al programa Chismorreo.

Y agregó que por su delicado estado de salud pudieron haberse visto afectados algunos órganos, y que probablemente sea necesario que lo operen.

"Afortunadamente ya me hidrataron. Ya me siento mejor, ya tengo fuerzas, pero realmente llegué muy mal".

El actor señaló que mientras tenga fuerzas seguirá adelante, porque su deseo más íntimo es morirse en el escenario.

"Lo único que quiero es decirle al público que siempre he tenido mucho respeto por el público y que ojalá salga bien de esto para seguir adelante. Mientras tenga fuerzas, mi deseo más íntimo es morirme en el escenario".

A pesar de su estado de salud, Bonavides tiene la esperanza y fe en que pueda recuperarse.

"Espero en Dios que los análisis sean buenos... y lo que Dios quiera, si me tienen que operar que me operen; y si no, salir adelante como siempre. Hay que cuidarse, ya me siento con fuerzas", finalizó.





