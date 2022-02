Carla Morrison le hace propuesta a Christian Nodal, ¿quiere el lugar de Belinda?

Carla Morrison desata revuelo en redes sociales al hacerle una propuesta a Christian Nodal, la cantante mexicana estaría buscando ir de la mano del intérprete de la música regional mexicana tras su rompimiento con Belinda.

La semana pasada Christian Nodal estrenó su canción "Ya no somos ni seremos", un tema que muchos aseguran va dedicado a su ex prometida Belinda, aunque no son más que especulaciones de los fans, el debate resurgió en internet al ser mencionado por Carla Morrison.

La intérprete de "Déjame llorar" quedó encantada con la nueva canción de Nodal y le propuso al cantante una colaboración musical, lo que de inmediato desató emoción entre sus fans pues sería la primera vez que los mexicanos unen sus voces en una melodía.

Que súper bella tu nueva rola @elnodal, un día hay que escribir algo juntos y luego hasta cantarlo juntos! Felicidades! #YaNoSomosNiSeremos, escribió Morrison.



Ante el revuelo que desató Carla Morrison con su propuesta a Christian Nodal, el intérprete de "Adiós Amor" no tardó en darle respuesta a su colega y en la misma red social le expresó:

Sería un placer!!!



¿LA COLABORACIÓN SERÍA UN INTENTO DE LIGUE?

Por otro lado, hubo quienes tomaron la propuesta como un posible intento de "ligue" con comentarios como:

"¿Una propuesta de doble sentido, acaso quiere el lugar de Belinda?", "¿cómo se verá "Morrison" en el cuello"?; sin embargo, los fans de la cantante salieron a su defensa al recordar que es casada.



Otros más aprovecharon para pedirle a Christian Nodal que antes de lanzar una nueva canción, primero estrene la que había preparado junto a Belinda, ya que "aunque ya no estén juntos el trabajo es aparte".

(Aline Núñez)