Captan a Piqué de fiesta con una mujer y varios famosos en Estocolmo, Suecia, ciudad que frecuenta el futbolista del Barcelona por su empresa Kosmos.

Según medios españoles, Piqué ya tendría una nueva relación tras su ruptura con Shakira, por lo que ya disfruta de cada momento de su soltería, y más ahora que está de vacaciones, pues aprovechó para asistir a la edición de Internacional Brilliant Minds, un evento que reúne a diferentes personalidades del deporte, el espectáculo, la política y la economía.

El futbolista asistió a una de las fiestas del evento y fue captado por Katrin Zytomiersk, una influencer y empresaria sueca que se acercó a Piqué para pedirle un saludo para su hijo, pero éste se negó, por lo que Katrin le tomó una foto para mostrar que iba acompañado de una mujer.

"Le pregunté su podría saludar a mi hijo y él me dijo que no. Se lo volví a preguntar sorprendida, y me volvió a responder que no. No fue mal educado, pero sí un tanto engreído. Supongo que al ser un jugador de futbol tan importante (...) Pero yo no le conocía hasta ese momento. Después le tomé la fotografía y lo publiqué en mi Instagram", reveló la mujer en el podcast Mamarazzis, donde han revelado varias cosas de Piqué.

FOTO: TOMADA DE katrinzytomierska

En la imagen, de baja calidad, se puede ver a Gerard con una sudadera en compañía de una mujer rubia.

"Escúchame perdedor. Seguramente muchas chicas en esta fiesta querían sexo contigo, y yo te vi e inmediatamente pensé en mi hijo. Fui clara contigo, te pedí saludar a mi hijo y me dijiste que no. ¿Tú quién eres?". Fue el texto con el que la mujer acompañó la fotografía, después de que Piqué le negara un saludo para su hijo.

SHAKIRA ENFOCADA EN LA MÚSICA, PIQUÉ DISFRUTA DE SU SOLTERÍA

Mientras Shakira está enfocada en la música y acaba de lanzar su nuevo sencillo "Don´t You Worry" junto a Black Eyed Peas y David Guetta, Piqué disfruta de su soltería, por lo que ya no es extraño encontrárselo en compañía de distintas mujeres y amigos.

(Lérida Cabello)