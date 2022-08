Una multitud de afortunados en Grafton Street de Dublín fueron invitados a una sesión sorpresa de música callejera por los músicos Niall Horan y Lewis Capaldi.

Videos compartidos en redes sociales mostraron a la dupla con una guitarra y un micrófono tocando varias canciones, incluido el éxito de Horan 'Slow Hands' y 'Yellow' de Coldplay, incluso realizaron una interpretación del éxito de la cantante escocesa 'Before You Go'.

En su breve presentación se les unió el músico Jacob Koopman, que suele tocar en la calle.

Capaldi mantiene una gran amistad con Horan pues apoyó a la ex estrella de One Direction en su gira mundial 'Nice to Meet Ya'.

Los últimos shows irlandeses de Niall fueron en 2018, tenía programado fechas en 2020, sin embargo, fueron pospuestos por la pandemia.

aemz