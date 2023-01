Shakira causó polémica en los últimos días por las indirectas bien directas que le lanzó a Piqué y a su actual pareja Clara Chía en su nuevo tema "Musci Session #53" con Bizarrap, dejando a tras las letras románticas, para vivir un duelo que comienza a capitalizarse en la industria musical con estrofas llenas de rabia que le generó el engaño y la ruptura del exfutbolista.

Sin embargo, la intérprete colombiana no es la única que ha cantado contra su ex o contra los hombres, estas intérpretes de hace 40 años como Lupita D´Alessio, Paquita la del Barrio, Amanda Miguel, Marisela, Jenni Rivera, Alicia Villareal, Dulce, Rocío Dúrcal, también lo han hecho con mucho sentimiento, siendo unos himnos para las mujeres sus controversiales temas musicales contra los hombres "traicioneros". A continuación, recordamos algunas de las canciones que han sido éxito en las voces de estas intérpretes.

Lupita D´Alessio

Sin duda, una de las mejores intérpretes es Lupita D´Alessio, quien a lo largo de su carrera se ha caracterizado por cantar contra los hombres, pues tuvo cinco matrimonios, y asegura que todos le mintieron. Como Shakira a Piqué, La "Leona Dormida" le dedicó "Mentiras" a Carlos Reinoso, después de que sostuvieron una larga relación en la década de los 70.

Ven si eres hombre ven a verme y háblame

Cara a cara, frente a frente

Un cobarde y mentiroso como tú

Sin valor sin dignidad

Yo que he dejado todo por seguirte a ti

Y te he dado mucho más a nadie di

Te he entregado de mi vida lo mejor

Y hoy me llamas y me dices simplemente adiós

Mentiras, mentiras

Tu me enamoraste a base de mentiras, mentiras

Que estúpida que siempre te creí

Paquita la del Barrio

A los 16 años, Paquita conoció a su primer esposo, Miguel Gerardo Martínez, quien era 18 años mayor que ella, contrajeron matrimonio y tuvieron dos hijos. Tiempo después descubrió que era un hombre casado y que tenía otra familia, por lo que frustrada y cansada de la vida que llevaba con su marido, lo abandona y decide probar suerte en la música, donde se expresa en contra de la cultura machista.

Rata inmunda

Animal rastrero

Escoria de la vida

Adefesio mal hecho

Infrahumano

Espectro del infierno

Maldita sabandija

Cuánto daño me has hecho

Alimaña

Culebra ponzoñosa

Deshecho de la vida

Te odio y te desprecio

Rata de dos patas

Te estoy hablando a ti

Porque un bicho rastrero

Aun siendo el más maldito

Comparado contigo

Se queda muy chiquito

Amanda Miguel

Diego Verdaguer inspiró la canción "Él me mintió", debido a que el amor y la infidelidad estuvieron presentes durante los 46 años de relación de Diego y Amanda, que quedó plasmada en esta canción que habla de traición y mentiras.

Él me mintió

Él me dijo que me amaba, y no era verdad

Él me mintió

No me amaba, nunca me amó

Él dejó que lo adorara

Él me mintió, él me mintió

Era un juego y nada más

Era solo un juego cruel de su vanidad

Él me mintió

Alicia Villarreal

Alicia Villarreal es una de las consentidas de las mujeres, gracias a que su decepción amorosa con Arturo Carmona le inspiró "Te quedó grande la yegua". La cantante y el actor se casaron en 1998 y tuvieron una hija llamada Melanie, pero en 2001 se separaron.

Yo estaba dispuesta

A darte mi vida

Pero una mujer como yo

Pero una mujer como yo}

No te mereces

Te quedó grande la yegua

Te quedó grande la yegua

Y a mí

Y a mí me faltó jinete

Y a mí, y a mí, me faltó jinete

Jenni Rivera

Jenni Rivera marcó una época entre las mujeres que le cantaban a los hombres para desahogar ese sufrimiento que se queda bien guardado en el corazón, dejando un legado de canciones que sin duda, después de su muerte, sigue sonando con fuerza en las celebraciones de mujeres, como olvidar su interpretación de "Se las voy a dar a otro".

Se las voy a dar a otro

Porque tú no las mereces

Las tuviste tanto tiempo y no las aprovechaste

Te pasaste en tus pendientes

Se las voy a dar a otro

Que las quiera de a de veras

Mis caricias valen mucho

Y si tú no las quisiste, pues me sobra quién las quiera.

Marisela

Marisela le cantó al desamor en "Sola con mi soledad", que seguramente le dedicó a Marco Antonio Solís "El Buki" con quien tuvo un tórrido romance.

He quedado de repente

Absolutamente

Cubierta de llanto

Totalmente a la deriva

Sin nada de nada

Fuera de tu vida

Y ni siquiera me enteras

De tu acelerada

Y brusca decisión

Nada, no me dices nada

Tan solo: "querida, esto es un adiós"

No seas cruel, amor, no hieras

A mi vida

Dulce

Dulce y el actor Gonzalo Vega vivieron un apasionado romance cuando ella tenía 18 y él 29 años, por lo que su mamá no estaba de acuerdo, porque Gonzalo era divorciado y tenía una hija; y su relación anterior había sido polémica, pues sostuvo un romance con la actriz Ofelia Guilmáin, quien era 25 años mayor. Sin duda, el actor fue el amor de su vida y hasta le dedicó el tema "Duele".

Me duele todavía

No lo puedo negar

Me duele no tenerte

No lo puedo evitar

Pasaron tantos años

La vida no paro

Seguí de frente y viva

Más nada te borro

Me duele tanto y tanto

Fue mucho lo que amé

Te tuve dentro en mi alma

Y dentro de te deje

Probé mil sensaciones

Rocío Dúrcal

"La gata bajo la lluvia", fue uno de los grandes éxitos de Rocío Dúrcal, que narra una historia de desamor, compuesta por Rafael Pérez Botija que no se inspiró en una persona en específico o vivencia. El compositor señaló que esta fue producto de su imaginación de cómo sería experimentar aquel doloroso sentimiento, pero con el que muchos se sintieron identificados y que cobró vida en la voz de Rocío Dúrcal.

Amor

Tranquilo, no te voy a molestar

Mi suerte estaba echada, ya lo sé

Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente

Amor

Lo nuestro solo fue casualidad

La misma hora, el mismo boulevard

No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado

Ya lo ves, la vida es así

Tú te vas y yo me quedo aquí

Lloverá, y ya no seré tuya

Seré la gata bajo la lluvia

Y maullaré por ti