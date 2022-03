Cantantes que anunciaron sus repentinos retiros de los escenarios

A lo largo de los años hemos sido testigos del retiro de grandes cantantes, algunos por problemas de salud, como el reciente caso del español Enrique Bunbury, quien padece problemas en la garganta desde hace cinco años. También están los que han colgado el micrófono de forma parcial para tomar un respiro, los que prolongan sus despedidas por años con giras internacionales, los artistas que desaparecieron de forma obligada después de un "one hit wonder" o por problemas con adicciones y los que de forma repentina dijeron adiós sin mayor explicación.

Aunque todos los años la industria musical recibe nuevos artistas que se ganan el corazón del público con su talento y estilo particular, es imposible negar que existen piezas fundamentales, cantantes cuya ausencia pesará por años.

Aquí te presentamos nuestro listado de algunos cantantes que han anunciado sus retiros de forma repentina.

ENRIQUE BUNBURY

Esta mañana, el cantante zaragozano anunció su retiro a través de un comunicado en sus redes sociales. Según explicó el cantante, el motivo eran los problemas de garganta que venía arrastrando desde hace años.

"He tomado la decisión, muy meditada y consciente, de abandonar mi actividad interpretativa, en los conciertos y tours". Asimismo, Bunbury indicó que "los conciertos que quedan pendientes de aquí a septiembre de 2022 en Estados Unidos y España serán los últimos que realice". En su nota no hay ninguna frase que indique que el retiro se extienda también a los estudios de grabación.

Según explicó el ex líder y fundador del grupo aragonés Héroes del Silencio, todo se debe a problemas de salud localizados en su garganta. "Desde hace unos años, llevo arrastrando un malestar que me ha costado mucho localizar y comprender. Posiblemente, desde la gira de Mutaciones en 2015-2016 y sobre todo en la de Expectativas, en los casi dos años y medio que duró el tour, entre el 2017-2019".

El también compositor añadió "el parón de las giras internacionales, en 2020 y 2021, me hizo pensar que quizás mi mal se había diluido y las ganas de reencontrarme con público, técnicos y músicos encima de un escenario, era una fuerza mucho más poderosa". Y concluyó: "Lo que me ha sucedido en esta gira mexicana corrobora todo lo contrario y confirma y adelanta una decisión que sabía cercana."

DAFT PUNK

Tras 28 años de una meteórica carrera que cambió el rumbo de la música electrónica, el dúo francés integrado por Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem Christo, publicó en Youtube un video con el título "Epílogo", ambientado en el desierto y en el que se lee "1993-2021".

Daft Punk se estrenó con el álbum "Homework" en 1997, y sus primeros sencillos, "Around the World" y "Da Funk", se convirtieron en hits rotundos en innumerables clubes y pistas de baile. Siguieron con un álbum aún más exitoso, "Discovery", en 2001, que contiene los éxitos "One More Time" y "Harder, Better, Faster, Stronger".

El single de 2013 "Get Lucky", con Pharrell Williams y Nile Rodgers, fue su mayor éxito, vendiendo millones de copias en todo el mundo y ganando dos Grammys, que vinieron acompañados de otros dos por el álbum que contiene dicho sencillo y titulado "Random Access Memories".

Daft Punk "contribuyó a sacar el tecno y la música electrónica del mundo 'underground' y a poner estos géneros en primera línea haciendo de ellos el nuevo pop", resumió el periodista francés especializado Stéphane Jourdain.

DEMI LOVATO

Demi Lovato continúa estando en boca de todos, y tras salir de rehabilitación con un look completamente diferente, la cantante hizo un anuncio que impacto a todos: el anuncio del fin de su carrera dentro de la música pop.

Lovato compartió una imagen en su Instagram posando con ejecutivos de música de Island Records y el manager Scooter Braun, todos vestidos de negro, a la que tituló: "Un funeral para mi música pop".

JOAN MANUEL SERRAT

A través de un comunicado de su discográfica, el cantante español Joan Manuel Serrat anunció su retiro de los escenarios, luego de una gira que iniciará el 27 de abril de 2022 en Nueva York, que recorrerá América Latina y España y concluirá el 23 de diciembre en Barcelona.

Bajo el título "El vicio de cantar 1965-2022?, este tour servirá para "despedirse personalmente del público con el que ha compartido vida y canciones durante más de medio siglo".

Lo que he decidido es despedirme en persona. No me gustó sentirme despedido por una plaga, explicó el cantante, de 77 años, en una entrevista al periodista Juan Cruz en el diario El País.

Serrat es un cantautor y compositor con una carrera musical de más de cincuenta años, es autor de la canción insignia "Mediterráneo", considerada una de las mejores canciones españolas de todos los tiempos.

Sus géneros han ido del cancionero popular, el folklore catalán, la copla española y el bolero, al tiempo que ha sido uno de los pioneros de lo que se llamó la Nova Cançó catalana.

Joan Manuel Serratactuó por primera vez en público el 18 de febrero de 1965 en el programa "Radioescope" de Radio Barcelona, ofreció en febrero de 2020 su último concierto hasta la fecha.

Fue como parte de una gira conjunta junto a su amigo y compañero Joaquín Sabina, concretamente el 12 de febrero, en el segundo de los dos compromisos en el Wizink Center de Madrid, donde el artista jienense sufrió una caída del foso que obligó a su hospitalización y a una larga convalecencia.

Galardonado en 2009 con el Premio Nacional de las Músicas Actuales, ha recibido otras altas distinciones, como su nombramiento como Caballero de la Legión de Honor de la República Francesa o la concesión de la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, la Encomienda del Mérito Civil y el premio de Honor de los Premios de la Música.

Ha publicado más de 30 discos de estudio desde la grabación en 1967 de ´Ara que tinc vint anys´, a destacar ´Dedicado a Antonio Machado, poeta´ (1969) y ´Miguel Hernández´ (1971), en los que puso música a los versos de estos dos literatos españoles, y, cómo no, ´Mediterráneo´ (1970).

AVICII

En marzo de 2016, el DJ sueco Avicii, anunció en su página web la decisión de abandonar temporalmente su carrera musical para dedicarse a otros proyectos. Tres años más tarde, el mundo recibía la trágica noticia de su muerte.

Tenía 28 años cuando se quitó la vida y ya había conseguido abarrotar conciertos en diferentes partes del planeta, trabajar con algunos de los cantantes más famosos del mundo y acumular miles de millones de reproducciones de sus creaciones en diferentes plataformas de internet.

Pero en su camino hacia la consagración como DJ, Avicii sufrió problemas de salud y no terminó de ajustarse a la vida de una superestrella de la industria de la música tecno.

Las últimas palabras de Avicii antes de suicidarse se revelaron en el nuevo libro "Tim - The Official Biography of Avicii" (Tim - La biografía oficial de Avicii).

La palabras fueron redactadas por el famoso DJ y compositor mientras estaba hospitalizado en pleno proceso de rehabilitación.

¡El desprendimiento del alma es el último apego antes de que se reinicie!.

Esos días en el hospital fueron los días más ansiosos y libres de estrés que puedo recordar en los últimos seis años, esas fueron mis verdaderas vacaciones, tan deprimentes como podrían parecer, escribió Avicii en su diario.

Por supuesto, no escuché a la mayoría de los médicos, escuché a la pareja que me dijo que estaba bien si tenía cuidado. Era ignorante e ingenuo y estaba de gira por el mundo, todavía en la gira interminable..., reconocía el famoso DJ, quien había estado tratándose después de padecer una pancreatitis aguda debido al consumo excesivo de alcohol.

(Imelda Téllez)