Cantante señala que Joan Sebastian la manoseó cuando era una niña

Me tocaba la cara y con sus anillotes, me empezaba a decir cosas lindas al oído, entonces tú te empiezas a debilitar y me decía 'yo te voy a grabar un disco, eres mi ahijada, yo te voy a cuidar, vas a estar en mi casa'... me hacía caricias que no eran correctas, yo le decía que no, que no era correcto, yo pensaba dentro de mí que a lo mejor quería ser mi novio.