Melanie C, integrante del famoso grupo de los noventas Spice Girls, indicó recientemente que fue víctima de un asalto sexual en Turquía en el año 1997.

Esta situación fue descrita y narrada por la misma artista en su libro de memorias que se publicó en todo el mundo.

Asimismo, la interprete de temas como Wannabe señaló que ha sido un proceso difícil, sin embargo el objetivo de contar este episodio de su vida tiene como fin enfrentar el hecho y ayudar a otras víctimas.

EPISODIO DE TERROR

La cantante habló del tema con Elizabeth Day en su podcast "How To Fail" y recordó el dramático episodio en el año de 1997.

Este desafortunado evento se suscitó en la previa del primer show de la famosa agrupación, Spice Girls.

Fue así que Melanie C se encontraba en su hotel y decidió pedir un masaje a uno de los profesionales del sitio.

Una vez estando con el hombre en su cuarto , el sujeto la agredió sexualmente mientras ella se encontraba desnuda en su habitación.

"Lo que me pasó, lo enterré de inmediato porque había otras cosas en las que concentrarme", aseguró la cantante.

Dicho incidente ocurrió el 11 de octubre lo cual marcó la vida de Melanie C debido a que dicho evento era el primero de la banda.

Asimismo, en dicha conversación, la compañera de Victyoria Beckham aceotó también que había sido víctima de una violación que la dejó muy avergonzada y muy vulnerable ante la sociedad.

"Tampoco tuve tiempo para lidiar con eso. Como no lo manejé en ese momento me di cuenta de que permití que eso quedara enterrado durante años, años y años", indicó la cantante Melanie C.

CAO