Si no sabes qué regalarle a tu pareja este 14 de febrero, puedes dedicarle una canción, en esta fecha especial en la que las parejas buscan cómo expresar su amor con diversos detalles.

Con la ayuda de las canciones puedes expresar tus sentimientos hacia esa persona por la que sientes algo especial, debido a que pueden servir de marco para acompañar diferentes situaciones románticas o momentos inolvidables, que al escucharlas te harán recordarlas.

A continuación, te sugerimos algunas canciones para dedicar en San Valentín, así que toma nota.

DÍA DEL SOLTERO: QUÉ HACER EN LA CDMX

CANCIONES PARA DEDICAR EN SAN VALENTÍN

Si prefieres éxitos en español, éstos no pueden faltar en tu "playlist" del 14 de febrero para celebrar el Día del Amor y la Amistad con tu pareja.

"Kilómetros", Sin Bandera

"Solamente tú", Pablo Alborán

"Eres tú", Matisse y Reik

"Completamente enamorados", Chayanne

"Día de enero", Shakira

"Favorito", Camilo

"Quiero caminar de tu mano", Río Roma y Fonseca

"Abrázame", Camila

"Tan enamorados", Ricardo Montaner

"Te amo", Alexander Acha

Ahora que, si prefieres éxitos en inglés, éstos no pueden faltar en tu lista para dedicar alguno en San Valentín.

"All lof Me", John Legend

"Think out Loud", Ed Sheeran

"Just the Way You Are", Bruno Mars

"Make You Feel My Love", Adele

"My Heart Will Go on", Celine Dion

"My Universe", Coldplay y BTS

"Love of my life", Queen

"Yellow", Coldplay

"Stand By Me", Ben E. King

"I won´t Give Up", Jason Mraz

¡SE LE CHISPOTEÓ! CARLOS VILLAGRÁN CONFIRMÓ ROMANCE CON FLORINDA MEZA

(Lérida Cabello)