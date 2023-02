Bellakath se iba a presentar en el Carnaval de Campeche, pero de último momento, los organizadores cancelaron su presentación.

"Yo respeto las opiniones de todo el público, ya he comentado que hay gente a la que le va a gustar el reguetón, gente que no", dijo la cantante.

La intérprete de "Gatita" estaría en la noche de coronación de los reyes del Carnaval Infantil, pero esto no les pareció a varios padres de familia, por lo que se quejaron y pidieron que se cambiara a Bellakath por el show de Bely y Beto.

"Es cuestión de la familia y es la educación que ellos tienen que darles a sus hijos, porque yo no voy a educarlos, voy a dar un show. Finalmente es entretenimiento", expresó Bellakath.

ESTO FUE LO QUE DIJO LA SUPUESTA AMANTE DE TOMMY MOTTOLA

CANCELAN SHOW DE BELLAKATH, ESTA FUE SU REACCIÓN

De su presentación que fue cancelada en el Carnaval de Campeche señaló que no le parece justo.

"Lo que no me pareció justo fue que soy una de las reguetoneras que en mis canciones no usa lenguaje explícito, más que en una canción y en esa canción es donde incluyo a la comunidad LGBT", comentó la cantante.

A pesar de lo sucedido, Bellakath comentó que hay mucha gente que la quiere en Campeche, por lo que espera presentarse en algún otro momento.

"Esto no significa que ya no me presentaré en ese estado, porque finalmente si no voy al Carnaval de Campeche puedo ir a otra fecha en Campeche porque mucha gente de ahí me quiere, no es la primera ni la última fecha que voy a tener ahí, así que espero verlos pronto".

Para concluir, habló de su canción "Gatita" que ha sido todo un éxito, lo que derivó en un tema de supuesto plagio.

"No es como que sea justicia porque no peleé nada ya que la canción es mía, solo tenía que demostrar mis documentos".

PABLO MONTERO NIEGA ACUSACIONES EN SU CONTRA DE PRESUNTO ABUSO SEXUAL

(Lérida Cabello)