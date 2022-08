Plácido Domingo fue vinculado con una secta de trata de personas y aunque no está acusado de ningún delito, supuestamente el cantante sería cliente especial de dicha red.

Incluso, la voz del tenor español aparece en una conversación telefónica con una de las líderes de la organización, Susana "Mendy" Mendelievich, en la que supuestamente acuerdan un encuentro en un hotel, según las fuentes.

Cancelan concierto de Plácido Domingo

La promotora del show para el 16 de octubre en Santiago de Chile anunció este martes la cancelación del mismo, días después de que se vinculara al tenor español con una red supuestamente dedicada al abuso, la trata y la explotación sexual.

De acuerdo con la promotora, la cancelación se debe a "dificultades en la logística de la gira" y a "una situación que se escapa de nuestras manos como productora".

Plácido rompe el silencio

Plácido Domingo negó las acusaciones que lo vinculan a una organización criminal con ramificaciones en Estados Unidos:

"Han visto que está todo comprobado que no hay nada, lo que siento mucho es que era un grupo que yo... de amigos, que consideraba músicos, estuvimos en una ocasión, los invité a trabajar, y desgraciadamente no ha sido así, pero bueno, en fin, desde luego que yo no tengo nada que ver en eso", dijo.

Cabe mencionar que en 2019, Placido Domingo ya se vio obligado a renunciar a su puesto de director de la Ópera de Los Ángeles después de que una decena de mujeres presentó una denuncia por comportamiento impropio, y la prestigiosa institución decidiera abrir una investigación interna.

aemz