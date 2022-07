Camila, hija mayor de Raúl Araiza, rompió el silencio sobre el proceso que vivió antes de aceptar su orientación sexual y confesó que era "superhomofóbica" con ella misma; pero, luego de trabajar sus emociones, aseguró identificarse como demisexual (término utilizado para aludir a quien sólo siente atracción sexual por alguien con quien tiene vínculo emocional).

"En algún punto, y me atrevo a decir, que yo era superhomofóbica conmigo misma; de que, directamente si tenía un pensamiento ´indecente´ con otra mujer era como: ´¡no, Dios mío, quítamelo por favor, no quiero ser gay, esto no puede pasar´!", expresó.

Camila Araiza reveló que en algún momento pensó que "no quería ser gay"; sin embargo, después de trabajar con ella misma y con "su alma" logró aceptar su orientación sexual.

Compartió su proceso de aceptación y el trabajo de sus emociones días después de haberse declarado abiertamente parte de la comunidad LGBTTTIQ+ y de presentar a su novia la modelo Camila Solórzano Arouesty.

Fue durante la edición del 30 de junio de su podcast, "Piel canela", que tiene en conjunto con su pareja, que la hija de Raúl Araiza explicó por qué hasta ahora precisó su orientación sexual.

"¿Por qué a mis 25 años definí esto? Creo que hay muchas personas que creen: ´bueno, entonces toda tu vida estuviste enclosetada´. Pero es como, ´no güey´. Yo sí creo que el espectro sexual es paulatino, va cambiando, vas necesitando diferentes cosas, vas descubriendo diferentes cosas", señaló.

Camila Araiza, detalló que al haber crecido en un "México megacatólico", donde en algunas "escuelas te metían esto de que te vas a ir al infierno, esto es un pecado mortal", tuvo que trabajar sus emociones y esa ideología religiosa para después poder aceptar su orientación sexual y comprende a las otras personas.



"Cuando llega esto a mí fue en un momento donde yo ya me había abierto totalmente a mi espiritualidad, y sí quiero dejar muy claro cómo llegó esta epifanía a mí: fue este tema de estar trabajando constantemente conmigo misma y con mi alma, y también con la de los demás", dijo.

Araiza detalló que, aunque llevaba mucho tiempo sin definirse "porque no lo veía necesario", además de que no le gusta, "en algún punto" entendió "que en este planeta es necesario definirte para tener una comunidad" que te comprenda.

Aclaró que no es lesbiana ni bisexual, sino que se identifica como demisexual: "Yo no veo el cuerpo, si yo conecto directamente, intelectualmente, energéticamente, puede ser que haya una atracción".

La joven de 25 años también compartió sus creencias sobre la reencarnación.

"Totalmente tengo la creencia de que yo he reencarnado en hombre, en mujer, en todo lo que se pueda, porque simplemente estoy tratando de experimentar la existencia de diferentes formas; por lo tanto, las otras personas también, y cuando entendí este tema de 'no hay separación, todos somos lo mismo´, fue más fácil, entonces ahí se me cae el: ´güey, no existe el género´", indicó.

"Yo en esta vida nací siendo Camila, siendo una mujer, porque ¿qué tal que necesito comprender la feminidad o aprender a trabajar con mi útero, dar vida, ser mamá?", agregó.

EL DÍA QUECOMPARTIÓ SU ORIENTACIÓN SEXUAL CON SU FAMILIA

Tras aceptarse, Camila Araiza habló al respecto de su orientación sexual con sus padres, familiares y amigos, quienes le dieron todo su apoyo.

"Yo decido totalmente hablar con mis papás y tuve una bienvenida increíble, con mi familia también, con mis amigos también, pero sí fue mucho primero comprenderme a mí misma antes de hablarlo", indicó.

Araiza supo "que también hay personas que te van a rechazar, que se van a alejar, porque lo que no conocen; lo que es desconocido, espanta".

Raúl Araiza expresó su total apoyo a Camila e hizo una invitación a quienes, como él, tienen un hijo que pertenece a la comunidad LGBTTTIQ+.

"Hay papás que son muy duros con esta situación, yo sí creo que deben de reflexionar si quieren llenar sus expectativas o quieren que sean felices sus hijos", declaró a los medios de comunicación el pasado 30 de junio.