Televisa hizo cambios de conductores en sus noticieros este lunes 9 de enero, en el lugar de Paola Rojas quedó Genaro Lozano; en el lugar de Denise Maerker, está Enrique Acevedo y el noticiero H21, de Foro TV ahora es conducido por José Luis Arévalo en lugar de Julio Patán.

ESTOS SON LOS CAMBIOS DE CONDUCTORES DE NOTICIAS DE TELEVISA: ¿QUIÉNES SON?

¿QUIÉN ES ENRIQUE ACEVEDO?

En lugar de Denise Maerker quedó Enrique Acevedo, un periodista con trayectoria tanto en Estados Unidos como en México. Se convirtió en el primer corresponsal del programa "60 Minutes" y en el primer conductor mexicano de CBS This Morning.

¿QUIÉN ES GENARO LOZANO?

En el lugar de Paola Rojas quedó el politólogo y periodista Genaro Lozano, que es Licenciado en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y tiene una Maestría en Ciencias Políticas por The New School for School for Social Research.

Se dio a conocer como el vocero del movimiento #YoSoy132, después recibió su primera oportunidad de trabajo como conductor en 2012 en el programa "Sin Filtro" de Foro TV, donde se desempeñó como moderador; mientras que en el 2016 se convirtió en el titular del programa "Foro Global".

También es reconocido por su activismo a favor de los derechos humanos y escribe semanalmente en el periódico Reforma.

¿QUÉ HARÁN PAOLA ROJAS Y DENISE MAERKER?

A partir del 9 de enero, Denise Maerker asumirá la producción ejecutiva del noticiero que conducía y que ahora está a cargo de Enrique Acevedo.

"No me voy", indicó Denise a través de un Twitter. La periodista también realizará documentales para N+ y continuará como analista en el programa de debate político, Tercer Grado, y formará parte de la unidad de periodismo de investigación de N+Focus.

Mientras que Paola Rojas dirigirá y conducirá un nuevo programa en N+Media enfocado a las audiencias digitales, seguirá formando parte del programa "Netas divinas" que se transmite por Unicable y colaborando en el periódico El Universal.

(Lérida Cabello)