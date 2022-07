Busca talento mexicano y vuelve con "Despertares"

La historia de Isaac Hernández comienza a escribirse en Guadalajara, donde nació prácticamente bailando, pues sus padres eran bailarines. "Vengo de una familia de diez hijos, una familia que ha pasado por muchas cosas y he aprendido a valorar los momentos con ellos". Su padre vivió en Nueva York donde hizo una carrera como bailarín, a su regreso trabajó como maestro en la Escuela de Danza de Monterrey donde conoció a su mamá, que era su alumna, y se casaron. Establecidos en Guadalajara... "mi papá nos daba clases de ballet como una actividad familiar, hay fotos donde estamos todos en la barra de ballet fue parte de nuestro crecimiento".

FOTO: ERNESTO HERNÁNDEZ

Uno de los anécdotas más singulares de la vida de Isaac, es recordar que de niño no fue a la escuela: "vengo de una familia muy especial mi mamá era de la Universidad Autónoma de Guadalajara y era nuestra maestra. Mis padres nos daban clases en la casa como tutores y presentábamos los exámenes en el sistema. No íbamos a la escuela, fue una decisión de mis padres para criarnos de una manera diferente, fue muy buena, yo me acuerdo que organizábamos noches de circo en la casa, éramos nosotros, mis papás y sus amigos eran el público, montábamos funciones para ellos... así crecimos".

A muy temprana edad Conaculta le da una beca muy importante a Isaac que le abre una serie de oportunidades en el extranjero. "Recuerdo que cada clase tomaba me iba convenciendo más de que el ballet era lo que yo quería. La pasaba muy bien no quería dejar de hablar del ballet, en los libros que tenía fotos de mi papá de cuando bailaba y los programas de sus presentaciones me ilusionaba mucho, entonces empecé entender que el ballet era algo más que sólo la clase de ballet que yo hacía todos los días con mi papá".

Y SE CONVIRTIÓ EN PAPÁ

Isaac formó parte de casi todas las compañías de ballet del mundo. En Rusia hizo historia porque fue el primer mexicano en ganar una medalla y le dieron un premio al excelencia técnica rusa. También vivió en Holanda y formó parte San Francisco Ballet, donde ya está de regreso, luego de varios años en el English National Ballet de Londres. Allá no solo triunfó, también se enamoró y se convirtió en papá.

Isaac inició una relación con Tamara Rojo, Directora del English National Ballet lo que en algún momento, aseguran, resultó un conflicto ya que algunos integrantes de la compañía aseguraban que había preferencias para él.

El deseo de Tamara, de 46 años, de ser madre se hizo realidad junto con Isaac, de 32 años. El 17 de marzo de 2021 llegó Mateo a llenar de ilusiones a la familia...

¿Cómo te sientes como papá?

-Maravilloso, fantástico, pero a veces me siento con mucha culpabilidad por que dejo de verlo, por que no estoy el tiempo que quisiera compartir con él. Cuando lo dejo de ver, cambia. En realidad a veces no es tanto tiempo pero yo siento que es una eternidad.

¿Y el pequeño Mateo no viaja contigo?

-No porque está con su mamá que también trabajar. Estamos tratando de que tenga una rutina. Mateo es muy especial para mí, como los hijos para todos los padres. Tengo una conexión especial con él. Ha sido muy bonito descubrirme como padre y estoy disfrutando verlo cambiar, identificando ciertas características de su personalidad. El disfruta mucho la música y le gusta el ballet.

REGRESA CON DESPERTARES

Complacido comenta que luego de dos años, regresa "Despertares" a México al Auditorio Nacional.

-El 6 de agosto es la fecha, después de dos años y medio, casi tres años. Estoy muy contento de poder volver a encontrarme con el público del Auditorio, que es tan grande, tan especial, que siempre me emociona. Esta ves busqué traerles un programa muy alegre, muy de acuerdo a lo que, a lo que me gustaría compartir con mi país.

¿Cuántas ediciones van de "Despertares"?

-Son diez años y van ocho ediciones, hemos hecho un par en Guadalajara y la mayoría en la Ciudad de México.

Y este año ¿cuáles serán las sorpresas?

-Creo que el logro más grande de este año ha sido incluir a "Los Macorinos" con Geo Meneses y también a un grupo de Ámsterdam que se llama Ghetto Funk Collective que son un grupo que acaban de hacer un video musical con Jungle y vienen a abrir el show de Despertares.

"Despertares" es una idea de Isaac en la que decidió reunir, año con año, a los bailarines y músicos más destacadas del mundo sin importar el género o estilo que representan. De hecho, esa es la riqueza de "Despertares", poder ver y disfrutar el talento de gente que nos enriquece todos los sentidos.

Y por supuesto, de lo más esperado es ver a Isaac en el escenario que parece levitar y deja maravillado al público con su gran talento.

BUSCANDO NUEVOS TALENTOS

Buscando dar oportunidad a quien tiene talento, Isaac no solo viene a presentar "Despertares" a México, también trae bajo el brazo una propuesta muy interesante para quienes quieren dedicarse al ballet...

-"Despertares" me ha dado una plataforma para crear puentes con organizaciones y crear oportunidades para jóvenes mexicanos, este año viene el Ballet School para audicionar de manera gratuita en México por primera vez en su historia. Hasta ahora solamente Esteban, mi hermano, ha sido el único mexicano que se ha graduado de esa escuela. Entonces me gusta mucho la idea de pensar que dentro de dos o tres años podemos tener una generación nueva de talento mexicano que se graduó de esta escuela.

¿Quién puede acceder a esto?

-Jovencitos de los 12 a los 18 años pueden registrarse de manera gratuita. La idea es borrar un poco las barreras que pueden impedir a una persona con talento llegar a tener acceso a este tipo de oportunidades. Ya trajimos al Ballet Nacional de Inglaterra y muchos de estos niños se han graduado de estas escuelas, tienen carrera internacional, ahora están ejerciendo sus sueños y eso es algo que me llena de satisfacciones.

Isaac busca apoyar con becas y ha logrado grandes cosas como con el San Francisco Ballet que en principio dijo tener la oportunidad de ofrecer una beca completa a tres personas y al final otorgaron 15 por haber encontrado tanto talento. Lo mejor de todo es que Isaac se ocupa también de conseguir, a través de personas comprometidas con el arte, apoyo de boletos de avión para conseguir que pueden viajar a donde logren sus becas.

FOMENTAR EL BALLET DESDE PEQUEÑOS SIN PREJUICIOS

Es importante fomentar esto desde pequeños. Que en las escuelas exista el ballet para hombres también, ¿por qué sigue siendo una cosa muy de niñas?

-Yo creo que tiene mucho que ver con su entorno también y con sus familias. Creo que la primera barrera que se encuentra un niño que le gusta el ballet es en casa, en lo que dice su abuela de los bailarines o en todos estos prejuicios que existen, que se pasan de generación en generación en nuestra sociedad. Entonces, creo que es muy importante que los padres de familia se acerquen a conocer un poquito más. Es uno de los propósitos de de un espectáculo como "Despertares". Es el poder abrir esta ventana a estas familias y que sepan que se puede vivir dignamente a través del arte y que vale la pena.

ANTES DE ESTABLECERSE EN SAN FRANCISCO

¿Qué falta para este año?

-Quedan todavía funciones con el Ballet Nacional de Inglaterra, me toca París en el Champs Elysées del 12 al 15 de octubre y después regreso como invitado también a bailar en el Teatro Real de Madrid en mayo. Entonces va a ser una temporada dura, porque también lo combino con mis funciones a partir de noviembre en San Francisco hasta mayo y a finales de mayo me voy a Madrid a seguir bailando. Estoy contento de poder hacer las dos compañías por un periodo de tiempo, pero físicamente va a ser demandante.

ACERCARME A LA COMUNIDAD MEXICANA DE EU

¿A partir de cuando te quedas a vivir en San Francisco?

-A partir de mayo del año entrante ya estoy de planta y de tiempo completo en San Francisco. Mi intención es estar más cerca de México para poder seguir desarrollando proyectos, pero también quiero acercarme mucho más a la comunidad mexicana en Estados Unidos. Creo que es una comunidad que es extraordinaria, que tiene pocas oportunidades para acercarse al arte, a la creatividad y que me parece necesario empezar a desarrollar proyectos que lo hagan accesible, que los haga sentir participantes de la vida cultural de la ciudad, voy a incluir a mi hermano, que también forma parte del San Francisco Ballet, a que me ayude a construir estos proyectos. Vamos a empezar a dar clases en las comunidades mexicanas.

CÓMO UN BAILARÍN PASA UNA PANDEMIA

¿Cómo te fue en la pandemia, que hacías?

-Estuvimos haciendo clases en línea desde mi cocina de Londres y tuvimos más de cuatro millones de personas haciendo clases de ballet. Venía justo una gira con el Ballet Nacional de Inglaterra, con una producción completa por primera vez y eso fue muy difícil. La primera semana tuve que lidiar con todo lo que significó esa cancelación, pero finalmente me refugié en el ballet, en lo básico. Cuando hacía mi clase de ballet me sentía bien.

ALGUIEN TIENE QUE MORIR Y EL REY DE TODO EL MUNDO

Con el productor Manolo Caro, Isaac Hernández debutó como actor en la serie "Alguien tiene que morir"...

-A mí me encantó lo que hicimos me gustó mucho la experiencia. Estuve muy cuidado rodeado de personas extraordinarias. Compartir con Carmen Maura un tiempo maravilloso es un lujo. Es un privilegio ver actuar a Carlos Cuevas. En verdad son grandes, son monstruos de la actuación. Entonces fue muy bonito.

Isaac Hernández se enamoró de la actuación y muy pronto lo veremos en la película "El rey de todo el mundo", de Carlos Saura, compartiendo escena con Manuel García Rulfo, Ana de la Reguera, Manolo Cardona, Karla Souza, Damián Alcázar e Isaac por supuesto.

https://www.youtube.com/watch?v=afXij7Z5Rnw

Un trabajo en el que definitivamente hay mucho que ver de Isaac y como se ha superado y destacado en este rubro, como lo hizo en el ballet.