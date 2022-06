La famosa banda surcoreana BTS rompió esta semana el corazón de millones de sus Army al anunciar que sus integrantes se tomarán un descanso, justo cuando se encuentran en la cima del éxito a nivel internacional.

Sin embargo, el receso de BTS no significa el final de la industria del K-pop, por lo que otras bandas seguirán defendiendo el terreno ganado en la música.

La boyband BTS comenzó en 2010 en Seúl, pero fue hasta junio de 2013 cuando lanzó su álbum debut 2 Cool 4 Skool. Desde entonces la fama comenzó a llegar para sus siete integrantes: Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook.

Tras nueve años de trabajo en la industria musical, los miembros de BTS dieron una triste noticia a las Army (como se denomina a sus fanáticas), al anunciar que se tomarán un descanso para terminar con todos los pendientes que tienen antes de Navidad, según informó su disquera Bighit Music.

"BTS se mantuvo en activo para interactuar con sus seguidores en 2020 y 2021, en medio de la situación por covid19 y lograron resultados deslumbrantes para consolidarse como los mejores artistas mundiales", indicó la disquera.

Asimismo, señaló que este descanso permitirá a los integrantes de BTS recargar energía creativa y por primera vez podrán pasar la temporada navideña con sus familias.

Sin embargo, para tranquilidad de las Army esto no es un adiós, sino un hasta pronto, ya que la disquera señaló también que "BTS se centrará en prepararse para el concierto y el lanzamiento del nuevo álbum que marcará el comienzo de un nuevo capítulo. Se están preparando para un concierto este marzo próximo para conectar y comunicar en persona con sus fans en Seúl".

J-Hope también tranquilizó a sus seguidoras al asegurar que no es el final de BTS, sino que sólo necesitaban separarse por un tiempo y destacó que se trata de un plan muy saludable para ellos.

Ahora que Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook estarán fuera de los reflectores durante algún tiempo, otras bandas de K-pop, tanto de hombres como de mujeres pueden seguir conquistando espacios a nivel internacional.

BLACKPINK

Cuando dicen "BLACKPINK in your area", Jisoo, Jennie, Lisa y Rosé hablan en serio, pues las cuatro surcoreanas son las principales mujeres exponentes del K-pop en el mundo.

Desde 2016, las cuatro han conquistado a miles de fans con canciones como How You Like That y Kill This Love. Además han hecho colaboraciones con otras cantantes famosas, como Kiss and Make Up, con Dua Lipa, y Ice Cream, con Selena Gómez.

Por si fuera poco, Rosé, Lisa, Jennie y Jisso también se han convertido en íconos de la moda y en las redes sociales, ya que son de las idols con más seguidores en Instagram.

SUPER JUNIOR

Otra de las band boys más representativas del K-pop es sin duda Super Junior, que comenzó su carrera en 2005 bajo el sello discográfico de SM Entertainment.

La banda tiene 11 miembros que son Leeteuk, Heechul, Yesung, Shindong, Sungmin, Eunhyuk, Donghae, Siwon, Rywowook, Kyuhyun y Zhou Mi. Además, hay cuatro ex integrantes: Hangeng, Kibum, Kangin y Henry.

Con canciones como Black Suit, Sorry Sorry y Mr. Simple, Super Junior se ha ganado un lugar en la música y hasta ha incursionado en otros ámbitos como el reguetón al cantar Lo Siento con Leslie Grace.

TWICE

Las mujeres siguen conquistando el K-pop y otra girl band que ha cobrado relevancia en los últimos años es Twice, que está integrada por nueve idols que ganaron el reality show Sixteen.

Las nueve artistas surcoreanas empezaron su carrera musical en 2015 y cuentan con más de 9 millones de oyentes mensuales en Spotify, quienes disfrutan de éxitos como Fancy, Cheer Up, Breakthrough y The Feels, entre otras.

MONSTA X

Esta boyband también surgió en 2015 a través del programa No mercy. Actualmente, Monsta X cuenta con seis integrantes que son Shownu, Minhyuk, Kihyun, Hyungwon, Joohoney e I.M, quienes resistieron luego de que un escándalo envolvió a Wonho, quien salió de la banda en 2019.

Este año acaban de lanzar su EP Shape of Love, que incluye canciones como Love y Burning Up. Otros de sus éxitos son Got my Number, Middle of the Night y Love Killa.

RED VELVET

Las cinco integrantes de Red Velvet también han marcado la pauta en cuanto al K-pop. La girl band surgió en 2014 con su canción Happiness y desde entonces han cosechado otros éxitos como Feel My Rhythm, Psycho, Bad Boy y Queendom.

Originalmente Red Velvet estaba conformada por Irene, Seulgi, Wendy y Joy, mientras que la quinta integrante es Yeri, quien se sumó al proyecto en 2015.

EXO

Aunque no ha lanzado música recientemente, Exo es una de las bandas surcoreanas más escuchadas en plataformas como Spotify, gracias a sus éxitos como Love Shot, Monster, Call me Baby y The Eve.

Exo comenzó en 2012 y actualmente está compuesto por Xiumin, Suho, Lay, Baekhyun, Chen, Chanyeol, D.O. Kai y Sehun. Asimismo, formaron parte de la banda Kris, Luhan y Tao en alguna de sus etapas.

NCT

El impacto de las bandas surcoreanas llevó a la creación de una boyband multinacional, así fue como surgió NCT, Neo Culture Technology, conformada por 23 integrantes.

Con NCT se creó todo un nuevo concepto, pues el grupo tiene subunidades como NCT U, NCT 127, NCT Dream y WayV. De 2016 a la fecha, han cosechado éxitos como Boss, Beatbox y Make a Wish.

