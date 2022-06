Para celebrar sus nueve años en la música, BTS presentó hoy 10 de junio su álbum de antología "Proof", el cual consta de 48 canciones, que van desde su debut en 2013 hasta la actualidad.

Esta antología es el primer lanzamiento de la banda surcoreana desde el sencillo "Butter", estrenado en julio de 2021.

"Es una especie de historia vital del grupo donde su pasado, presente y futuro coexisten. Es un álbum especial que contiene nuestra historia, sinceridad y corazón destinados a ARMY", dijo en una entrevista RM.

Su nuevo material discográfico incluye temas de sus discos anteriores, demos, versiones a capella y canciones nuevas como "Run BTS", una fusión de sonidos de pop y hip hop, el cual está más acorde a los tiempos modernos y refleja el carisma y la evolución de la banda y "For Youth" tiene una nueva versión, pero es un poderoso y emotivo mensaje que la banda dedicó a las ARMYS en un concierto hace un par de años.





BTS MANDA MENSAJE A SUS FANS

El primer tema del álbum "Proof" que lleva por título "Yet to come" habla del propio futuro de la banda, busca ser toda una declaración de intenciones y un mensaje dirigido a sus fans, conocidas como ARMY.

"El pasado honestamente ha sido lo mejor, pero lo mejor de mí es lo que está por venir", "el mejor momento está por venir", dicen algunos de los versos de esta nueva canción, en la que la banda asegura que no le importan las etiquetas que le pongan, incluida la de "numero uno", pues sus miembros están ahí solo para seguir haciendo lo que les gusta: música.

El video de la primera de estas tres nuevas canciones fue estrenado hoy a la par que el álbum y a las tres horas de su lanzamiento ya superaba los 2.5 millones de visitas en la plataforma YouTube.

LOS ORIGENES DE BTS

BTS es un grupo surcoreano formado en Seúl en 2010 y que debutó en 2013. Está compuesto por siete integrantes: Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, quienes coescriben y coproducen la mayor parte de su material discográfico.

La banda de k-pop llegó en sus inicios con un estilo musical inspirado en el hip hop llamando la atención del público por su propuesta distinta a otras agrupaciones del mercado surcoreano. "No More Dream", es su primer trabajo musical que lo catapultó a la fama.

EL ANIVERSARIO DE BTS

BTS festeja su aniversario el 13 de junio. Para celebrarlo organiza un festival musical, en el que suelen presentar conciertos, y diversas actividades para conmemorar el día junto a ARMY.

(Lérida Cabello)