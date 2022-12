A principios de 2022, la familia de Bruce Willis anunció que se retiraría de la actuación debido a que le diagnosticaron afasia, un trastorno que afecta la capacidad del paciente para hablar y comprender el lenguaje.

"A los increíbles seguidores de Bruce, como familia, queríamos compartir que nuestro amado Bruce ha estado experimentando algunos problemas de salud y recientemente le diagnosticaron afasia, que está afectando sus habilidades cognitivas", escribieron.

Y añadieron: "Como resultado de esto y con mucha consideración, Bruce se está alejando de la carrera que ha significado tanto para él. Este es un momento realmente desafiante para nuestra familia y estamos muy agradecidos por su continuo amor, compasión y apoyo. Estamos avanzando en esto como una unidad familiar fuerte y queríamos atraer a sus fanáticos porque sabemos cuánto significa él para ustedes, como ustedes lo hacen para él. Como Bruce siempre dice, ´Vívelo´ y juntos planeamos hacer precisamente eso".

¿QUÉ LE PASA A EDUIN CAZ, VOCALISTA DE GRUPO FIRME?

FAMILIA DE BRUCE WILLIS ESPERA UN MILAGRO: "YA NO PUEDE DECIR MUCHO"

Por lo que su familia está disfrutando cada momento con el actor, pues su salud se está deteriorando mucho, a medida que sus capacidades mentales disminuyen, motivo por el que su exesposa Demi Moore se ha acercado a su actual esposa Emma Heming para ayudarlo.

"Saben que no estará para siempre. Así que están apreciando cada momento. Demi ha estado en contacto constante con Bruce y Emma. Ella aprovecha cada oportunidad que puede para pasar tiempo con él. Si no está a su lado, está llamando por teléfono para que Bruce pueda escuchar su voz", dijo una fuente cercana a la familia.

Y agregó: "Bruce no puede decir mucho, y no parece que esté captando mucho de lo que dicen los demás. Así que Emma realmente ha sido la voz y comunicadora para él. Hay días en los que ven destellos del viejo Bruce, pero son breves y distantes entre sí. Parece que se está alejando cada vez más de ellos y les rompe el corazón. Las chicas no pueden imaginar la Navidad sin Bruce".

Para toda la familia ha sido doloroso verlo deteriorarse, pues ya no es el mismo de antes, todos extrañan al Bruce juguetón y que les daba consejos.

"Las chicas mayores extrañan al viejo Bruce, el que solía molestarlas por sus novios y darles consejos no solicitados. Y ahora todo lo que pueden hacer es decirle que lo aman y orar por un milagro".

PIQUÉ Y CLARA CHÍA ¿TERMINARON SU RELACIÓN? ESTO SE SABE

(Lérida Cabello)