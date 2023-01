BRITNEY SPEARS EXPLOTA CONTRA SUS FANS: "HAN IDO DEMASIADO LEJOS"

Hace unos días, los seguidores de Britney Spears revelaron que vieron cierta tensión entre ella y su marido Sam Asghari, y luego la desaparición repentina de su cuenta de Instagram, por lo que tomaron la decisión de llamar a la policía para que comprobaran su estado de salud.

"Puedo confirmar que hemos recibido llamadas y también que no consideramos que Britney Spears esté en peligro", reportó el pasado miércoles 25 de enero un portavoz del departamento de policía de Ventury, condado de California en donde reside.

24 horas después del incidente, la intérprete de "Oops!... I Did It Again", respondió a todos estos rumores en su cuenta de Twitter en la que tiene 56 millones de seguidores y en la que no había posteado nada desde noviembre de 2022.

"Amo y adoro a mis fans, pero esta vez las cosas han ido demasiado lejos y han invadido mi privacidad", escribió.

La cantante explotó contra sus fans y les dijo que habían llegado demasiado lejos, debido a que llamaron a la policía para que fueran a su casa a comprobar su estado de salud después de que "La Reina del Pop" eliminara, de nuevo, su cuenta de Instagram, pues antes de borrarla escribió un mensaje, en el que expresó que alguien a quien quiere solo ha traído dolor a su corazón.

"La policía nunca entró en mi casa. Cuando llegaron a mi puerta, rápidamente se dieron cuenta de que no había ningún problema y se fueron de inmediato".

Y agregó que se sintió como si la estuvieran acosando.

"Me sentí como si me estuvieran engañando y acosando una vez que el incidente llegó a las noticias y los medios me retrataron una vez más de manera pobre e injusta".

FOTO: CAPTURA IG @army.briney spears

Finalmente, Britney Spears pidió a sus seguidores que respeten su privacidad.

"Espero sinceramente que el público y mis fans, por quienes tanto me preocupo, puedan respetar mi privacidad en el futuro. Todo mi amor".

(Lérida Cabello)