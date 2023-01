¡El fin ha llegado! El cantante Brendon Urie anunció que la banda Panic! At the Disco dejará de existir después de casi dos décadas.

Este martes 24 de enero, el proyecto musical Panic! at the Disco anunció su fin, luego de que el vocalista de la agrupación diera a conocer con un emotivo comunicado para todos los fans a través de sus redes sociales.

"Al crecer en Las Vegas, nunca podría haber imaginado a dónde me llevaría esta vida. Tantos lugares en todo el mundo y todos los amigos que hemos hecho en el camino", redactó Brendon.

"A veces un viaje debe terminar para que comience uno nuevo. Hemos estado tratando de mantenerlo en secreto, aunque algunos de ustedes pueden haber oído...", compartió Brendon Urie.

El único miembro activo de la banda puso final a de Panic! at the Disco, proyecto musical el cual nació originalmente como una banda de rock en 2004, para luego convertirse en solitario en 2015.

Detalló que las ultimas presentaciones en vivo de Panic! at the Disco serán por Reino Unido y Europa con el que no solo darán cierres a su gira Viva Las Vengeance Tour, sino también a su música.

Brendon Urie será papá

Brendon confirmó los rumores de que se convertirá en padre junto a su esposa Sarah Urie de 35 años de edad.

"¡Sarah y yo esperamos un bebé muy pronto! La perspectiva de ser padre y poder ver a mi esposa convertirse en madre es a la vez aleccionador y emocionante. Espero con ansias esta próxima aventura".

"Dicho esto, voy a poner fin a este capítulo de mi vida y centrarme en mi familia. Panic! At the Disco dejará de existir", destacó el intérprete de 35 años.

Cabe señalar que Pete Wentz filtró la noticia sin querer ya que mediante un video en el fondo se puede ver una fotografía de Sarah Orzechowski, esposa de Brendon Urie,con lo que parece ser una pancita.

