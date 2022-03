Además de cambiar de aires, Belinda por fin se decidió a borrarse el tatuaje que se hizo de Christian Nodal, pues quiere retomar su carrera profesional y dejar atrás el pasado con el cantante.

Actualmente, la actriz promociona su nueva serie "Bienvenidos al Edén", por lo que ha aparecido en diferentes conferencias de prensa posando con diferentes looks. En la más reciente se le vio con un traje sastre color azul, con el que dejó ver que el tatuaje con la letra "C" que tenía, ya lo borró.

En una entrevista con el Gustavo Adolfo Infante, la cantante había revelado que se tatuaría en esa parte de su cuerpo la letra del amor de su vida, y meses después conoció a Christian Nodal, pero el gusto no le duró mucho tiempo.

MUERE TOM PARKER DE THE WANTED, TRAS SER DIAGNOSTICADO CON UN TUMOR CEREBRAL

¡BORRÓN Y CUENTA NUEVA! BELINDA SE BORRA EL TATUAJE DE NODAL

El pasado 12 de febrero Christian Nodal reveló que había terminado su noviazgo y compromiso con Belinda, tras casi dos años de relación, borrando de inmediato los tatuajes que se hicieron juntos, retomando cada uno su carrera artística.

Por lo anterior, Belinda decidió irse a vivir a España, su país de origen, donde está grabando la serie de Netflix "Bienvenidos al Edén" que se estrena en el mes de abril. Y ha manifestado su deseo de crecer y participar en obras musicales durante su estancia en Madrid.

"Ojalá que sí. Me encantaría (estar en el Orgullo de Madrid). Voy a estar aquí los próximos seis meses de mi vida y yo feliz de ver amanecer en Madrid (...) los musicales son maravillosos y ´Hoy no me puedo levantar´ (que protagonizó en México) ha sido mi favorito. Ojalá lo pudiera hacer aquí", concluyó Belinda.

CACHORROS Y SU MAMÁ SON RESCATADOS, ¿CUÁL FUE SU REACCIÓN?

(Lérida Cabello)