Benny habla sobre el caso de Sasha Sokol y Luis de Llano, esto fue lo que dijo

Benny Ibarra, sobrino del productor Luis de Llano y ex compañero de Sasha Sokol en Timbiriche habló sobre la denuncia que hizo la cantante en contra de su tío de haber abusado de ella sexualmente cuando tenía 14 años, a través de sus redes sociales, el pasado 8 de marzo, dejando entrever que ambas partes están tratando de llegar a una solución.

"Hay respeto y sabemos que están tratando que todo se resuelva desde el corazón".

Aunque no quiso entrar en detalles, Benny dijo estar agradecido con la prensa y con el público, sin embargo, reconoció que es difícil hablar del tema porque es algo complicado.

Es tan profundo y el nivel de conversación tiene que ser tan alto, que es muy difícil comentarlo en una entrevista así. Gracias por estar preocupados, tanto por ella como por mi tío, ambos a quienes amo. Ha sido difícil para todos

Por su parte, la esposa del cantautor, Celina del Villar también se pronunció al respecto.

"Yo creo que, para cualquier persona, en cualquier parte del mundo, cualquier situación complicada a nivel emocional, es difícil. ¡Cualquiera! De pareja, de amigos, de primos, de cualquier situación emocional, siempre remueve", expresó.

Hasta el momento se desconoce si Sasha Sokol ya acudió a las autoridades correspondientes para denunciar oficialmente al productor, lo último que publicó en sus redes sociales es que se veían en los tribunales.

"Pensar que no actuaste de forma inmoral es lo inmoral. Nos vemos en los tribunales", advirtió a de Llano.

Mientras que el pasado 30 de marzo, el productor emitió un comunicado donde reveló su "verdad" luego de las publicaciones que se hicieron respecto a su persona el pasado 8 de marzo en medio de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y de los posteos de Sasha Sokol en sus redes sociales.

"En mi vida me he conducido siempre con la verdad, no he cometido delito alguno, ni tampoco he actuado de forma inmoral. Los hechos descritos y narrados en medios nacionales e internacionales de comunicación impresos, digitales y audiovisuales que se refiere a mi persona son meras falsas especulaciones".

(Lérida Cabello)