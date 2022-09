Belinda rompe el silencio y confiesa: "sí me pusieron el cuerno", aunque no reveló nombres, podría tratarse de Christian Nodal, pues como se sabe no acabaron en los mejores términos.

Y es que tras su polémica ruptura con el cantante regional mexicano creció la incógnita de cuál pudo haber sido el motivo de que su noviazgo y compromiso finalizara, pero a través de un video que ya circula en redes, Belinda pudo haber dado la respuesta.

BELINDA ROMPE EL SILENCIO Y CONFIESA: "SÍ ME PUSIERON EL CUERNO"

Luego de que se diera a conocer que está saliendo con un joven empresario, la cantante reveló que sí le pusieron el cuerno, pero no dio nombres.

"... y a ti te han... ¿puesto el cuerno?, SÍ", confesó Beli en una de las pláticas que tuvo con el equipo del reality "Divina comida" en el que participará a través de la plataforma HBO Max, en donde dijo abiertamente que sí le pusieron el cuerno.

Y aunque la intérprete de "Amor a primera vista" no mencionó ningún nombre, todos se dejaron guiar con su más reciente relación, porque ha sido la más formal que ha tenido.

BELINDA ESTRENA ROMANCE

Los rumores iniciaron luego de que Belinda compartió una serie de historias en sus redes sociales. Esto fue suficiente para que sus fans empezaran a especular sobre un nuevo romance, de acuerdo con varios usuarios de TikTok, el afortunado es Gonzalo Hevia Bailléres, un joven mexicano dueño de varias empresas, además es nieto de Tere y Alberto Bailléres, dueños de una famosa tienda departamental, por lo que hace unos días asistió a la inauguración de una nueva sucursal en Coyoacán, donde fue vista con él.

FORMARÁ PARTE DE "DIVINA COMEDIA"

"Divina comedia" que se estrena el 27 de octubre, consiste en que cada noche, uno de los cuatro anfitriones participantes organizará una cena de tres tiempos en su hogar, mismos que disfrutarán de la velada y de los alimentos, para, finalmente, calificar la experiencia, resultando solo uno de los cuatro anfitriones el ganador.

Además de Belinda participarán: María León, Dulce María, Itatí Cantoral, Verónica Toussaint, Margarita "La Diosa de la Cumbia", Faisy, Emmanuel, Karol Sevilla, Rafa Márquez, Érik Rubín, Alex Lora, Michelle Rodríguez, José Ángel Bichir, Carlos Gatica y Manuna.

(Lérida Cabello)