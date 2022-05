Belinda revela cómo enfrentó los ataques tras ruptura: "juzgan sin conocer"

Belinda se encuentra promocionando el estreno de la primera temporada de "Bienvenidos a Edén", la serie de Netflix marca el regreso de la cantante a la pantalla chica después de años de ausencia.

Durante una entrevista con Mónica Noguera para el programa "De Primera Mano", Belinda rompió el silencio y hablo sobre cómo enfrenta los ataques de los haters tras su inesperada ruptura con Christian Nodal.

Belinda confesó que tras su rompimiento con Christian Nodal lo primero que hizo fue alejarse de las redes sociales, la actriz reconoció que encontró paz y tranquilidad al tomar esta decisión.

Me sentí muy bien porque eso es sano, no solo por mí sino por todas y todos. Lo recomiendo. No es que te vayas para siempre, pero estás un tiempo relajado, concentrado en otras cosas, queriéndote, conociéndote más, y al final te da mucha paz, mucha tranquilidad.



Luego de los contantes ataques que recibió en redes sociales, Belinda lanzó un comunicado en el que denunció que ha sido víctima de violencia de género, en ese sentido, dijo que la gente la juzga y ataca sin conocerla.

Belinda hizo un llamado a todas las mujeres para que estén unidas, alcen la voz y no se queden calladas ante la violencia de género.

Juzgan sin conocer, atacan. Es algo lamentable, doloroso, y creo que hoy más que nunca tenemos que estar unidas, valorarnos entre nosotras y levantar la voz, no quedarnos calladas.

Aunque a veces, cuando uno no tiene nada bueno que decir, es mejor quedarse callado; las palabras son importantes, hay que saber utilizarlas, hay que saber cómo hablar para no herir a personas. No puedes hablar por hablar, tienes que saber lo que dices.

Es lo más importante. Yo no puedo llegar a juzgar alguien si no lo conozco, ni por cómo te ves o cómo estás vestida. Hay que respetarnos entre seres humanos, hay códigos de lealtad y respeto, de cómo hablarle a la otra persona para no herir susceptibilidades.

Belinda destacó que en algunos momentos ha sido toda una guerra, pero recordó que también es humana y tiene momentos de fortalezas y debilidades como cualquier persona.

Soy guerrera cuando lo tengo que ser, pero también soy muy sensible, también tengo sentimientos y no soy de piedra. Tengo un corazón a flor de piel y soy igual de ser humano que cualquiera.





Belinda recalcó que trata de transmitir amor y buena energía a todos sus seguidores.

Lo que trato de transmitir es amor, es paz, es buena energía, claro que me enojo que tengo carácter, claro que soy una mujer que si ve una injusticia voy y soy capaz de lo que sea.

(Ann Ventura)