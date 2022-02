Belinda responde al mensaje de ruptura de Christian Nodal: "Me duele y mucho"

Hace unas horas la cantante Belinda sorprendió a sus millones de seguidores de redes sociales al compartir una historia donde primera vez habla del fin de su compromiso con Christian Nodal, donde dejó en claro que han sido los días más difíciles de su vida, pues además de su truene con el cantante, el pasado 11 de febrero fue el aniversario luctuoso de su abuela.

ELLOS SON LOS EX NOVIOS DE BELINDA QUE LA HAN TACHADO DE ESTAFADORA

Con un mensaje corto pero directo, Belinda confirmó el fin del romance con uno de los artistas jóvenes más queridos de México.

Además, la cantante adelantó en su comunicado que está enfocada en su carrera y sus nuevos proyectos, probablemente se refiera a su participación en la producción de Netflix "Bienvenidos a Edén", sino que dejó abierta la posibilidad de un nuevo disco y a continuación te contamos todos los detalles.

Beli responde a señalamientos por "interesada"

Luego de huir de la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México, la actriz compartió por sus historias de Instagram un emotivo comunicado en el que le agradeció a sus fas "todo el amor y apoyo incondicional que siempre me han demostrado", esto en referencia a las recientes defensas que han tenido con ella.

Recordemos que tras la noticia del truene entre Belinda y Nodal comenzarón a surgir un sinfín de teorías y críticas, la más sonada es donde se señala a la ojiverde de "interesada".

Por otro lado, tacharon a Christian Nodal de "se colgó de la fama" de Beli, además de que descubrieron una presunta infidelidad ya que días antes de que se confirmara la noticia, el cantante de regional mexicano se encontraba en Guadalajara, Jalisco, ¡con su ex novia, María Fernanda Guzmán!

Asimismo, en los últimos días la opinión pública, incluyendo a periodistas de espectáculos, han criticado duramente a Belinda por supuestamente tener un modus operandi que consiste en quitarle el dinero a sus parejas, hecho que revivió sus relaciones pasadas y por el que incluso ha sido comparada con el estafador de Tinder.

Pide respeto para Nodal y sus ex parejas

El tema monetario ha ganado popularidad en los últimos días, sobre todo al darse a conocer que actualmente la ojiverde debe al menos 500 mil dólares al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y que habría sido una de las razones por las que su relación llegó a su fin, al no recibir un préstamo millonario del cantante de regional mexicano.

Mientras que "Chisme No Like" reveló que Beli también tenía otra deuda que fue cubierta por un empresario y que inició a principios del presente sexenio (2018) como persona física de 5 millones de pesos y otra más por la misma cantidad por su trabajo como accionista de otra empresa.

Y en su comunicado, la cantante de "El Sapito" pidió que la "energía sea amor y respeto hacia los demás", con lo que no sólo defendió a Nodal, sino también a sus otras ex parejas como Lupillo Rivera o Criss Angel, cuyos nombres comenzaron a salir a la luz tras el fin de "Nodeli" para recordar cómo presuntamente también fueron víctimas de Belinda.

Los planes de Beli para 2022

Otro punto que llamó la atención es que la famosa reveló sus planes a futuro para este año en los que no sólo podrían estar varios proyectos de actuación, sino también su gran regreso al mundo de la música con un nuevo álbum que podría marcar un antes y un después en su larga trayectoria.

Además, si las teorías de los fans son correctas, ella también contaría lo que hubo detrás de su último noviazgo a través de las canciones.

Pone un alto a la misoginia con frase feminista

El último mensaje oculto y el que a la vez llamó más la atención fue una frase de Simone de Beauvoir, quien es reconocida como una de las activistas feministas más importantes al ver en el feminismo como una forma de luchar colectivamente y Beli retomó una de sus frases para dejar en claro lo que piensa sobre la crítica a la que actualmente se enfrenta.

"Cierro este ciclo aprendiendo que 'el día que una mujer pueda no amar con su debilidad sino con su fuerza, no escapar de sí misma sino de encontrarse, no humillarse sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida' -Simone de Beauvoir", concluye el comunicado.

Con esta frase, la intérprete de "Luz sin gravedad" también puso fin a la ola de críticas destructivas que la acusan de no mantener a relación con Christian Nodal, quien ha sido poco cuestionado sobre el fin de su noviazgo con Beli, a pesar de las recientes acusaciones de infidelidad.

Y aunque la actriz no dio más detalles al respecto, con la frase de la escritora francesa, dio pie a refirmar que si decidió terminar su compromiso fue por un acto de amor propio.

FOTO TOMADA DE IG

(Azucena Uribe)