Belinda rechazó un jugoso contrato porque el elenco no estaba a su altura

Belinda goza de gran popularidad por su mediático y tórrido romance con Christian Nodal, sin duda alguna, la cantante es una de las figuras del momento.





Desde muy pequeña, Belinda debutó en las telenovelas y en la música, tal vez, por esta razón la cantante les hizo el feo a algunos de sus colegas.

ASÍ FUE COMO GEORGE HARRISON SE DECLARÓ FAN DE JORGE NEGRETE

De acuerdo con Martha Figueroa a Belinda le ofrecieron un jugoso contrato con BoBo Producciones, pero la intérprete de "Boba niña nice", lo rechazó.

Ari Borovoy quería que Belinda formará parte del "2000´s Pop Tour", el ex OV7, tenía planeado que la prometida de Christian Nodal fuera la estrella principal para que el lleno estuviera garantizado.

Belinda habría rechazado formar parte del "2000´s Pop Tour" porque el elenco no estaba a su altura, la cantante menosprecio el talento de sus compañeros.





Nos enteramos que le ofrecieron el contrato más caro de BoBo Producciones; o sea, de la compañía de Ari Borovoy, y que no aceptó Y que le dijeron: ´cómo si es un dineral y tú vas a ser la estrella y todo mundo va a estar alrededor tuyo y no sé qué´; ah pues que no ´que el elenco no está a su altura, que ella no se anda codeando con cualquiera y que mejor se quedaba con su Nodal´, que no tenía porque estar perdiendo el tiempo en esos conciertos.



NATALIA LAFOURCADE DESMIENTE LOS RUMORES SOBRE SU MUERTE

Presuntamente, Belinda rechazó trabajar con Paty Cantú, Motel, Playa Limbo, Kudai, Bacilos, PeeWee, Fanny Lu, Nicki Clan y Yahir, quienes forman parte del "2000´s Pop Tour".

(Ann Ventura)