Belinda reaparece tras ruptura con Nodal: "Si miento me voy al infierno"

Luego de más de año y medio de relación Belinda y Christian Nodal confirmaron su rompimiento por medio de sus redes sociales y han evitado dar más detalles acerca de los motivos por los que terminaron.

Recordemos que Christian ha estado más en el ojo público debido a sus distintas presentaciones, entre las que destaca su show en "Los Premios Lo Nuestro".

Mientras que Belinda había estado con su familia, en Barcelona, España, y afinando algunos detalles de las grabaciones de "Bienvenidos a Edén", nueva serie de Netflix en la que participa.

Por ello, causó mucha sorpresa al aparecer en un video, donde muestra cómo se encuentra actualmente.

¿Qué dijo Belinda?

En la grabación que subió el viernes 4 de marzo, la cantante Belinda se mostró con un abrigo en tono beige, luciendo solo un top por debajo, mientras de fondo se escucha "Verite" de Claire Laffut.

La parte que escogió "Beli" para su historia de Instagram es la que dice: "Si j´mens j´vais en enfer, faute avouée est à moitié pardonnée, et on en reparlera, si tu dis la vérité" (Si miento me voy al infierno, la falta admitida está medio perdonada y hablaremos de ello, si dices la verdad).

FOTO TOMADA DE INSTAGRAM

Hasta el momento se desconoce si ocupó, como lo hacen los adolescentes, ese fragmento de canción para enviar un mensaje a su ex prometido con quien, según el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, se ha estado mensajeando vía WhatsApp.

Recordemos que Belinda y Christian Nodal tenían una relación muy sólida, por lo que en mayo de 2021 la pareja se comprometió en matrimonio cuando él le obsequió un anillo valuado en tres millones de dólares.

(Azucena Uribe)