La cantante española Belinda abrió las puertas de su casa a las cámaras, dejando boquiabierta a la audiencia de Divina Comedia.

Durante la emisión de un reality show, la cantante fue invitada para que preparara a un grupo de comensales VIP sus mejores recetas, pero su habilidad culinaria no fue lo que más llamó la atención, sino el interior de su hogar.

Belinda mostró su casa amueblada y decorada con una serie de obras de arte y muebles que la convierten en toda una mansión de lujo.

“Me gusta mucho el arte, me gusta sentirme en una galería. Para mí, la familia es lo más importante por eso me gusta mucho tener fotografías en mi casa. No hay una sola persona que ame que no esté en mi casa en una foto”, compartió.

La intérprete de ‘Sapito’ tiene una pared llena de fotografías de su familia y una foto enorme de su abuelita, quien falleció hace unos meses.

Además, mostró que tiene un jardín con una pared de hojas verdes y que tiene pequeños foquitos para iluminar la zona.

Una de las cosas que destacaron es un sillón rosa, resaltando como si fuera el trono de una reina.

“Mi casa es el reflejo de mi personalidad: perfeccionista, popera, surreal y detallista”, dijo.

Incluso, Belinda preparó una comida de tres tiempos en donde mostró sus dotes culinarios en donde cerró con un poster digno de una galería de arte.

aemz