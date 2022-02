Belinda prepara demanda, señala violencia de género ante rompimiento con Nodal

El tema de la semana fue la separación de Belinda y Christian Nodal, la pareja cautivó al público desde los primeros meses de relación y aunque parecía ser la historia de amor perfecta, sin dar detalles al respecto Nodal dio a conocer que su relación terminó el pasado domingo 13 de febrero, lo que desató revuelo en redes sociales y provocó una ola de reacciones, memes y hasta teorías de los motivos por los que habrían decidido separarse.

Mucho se ha dicho sobre el rompimiento de los "Nodeli", aunque la ex pareja se ha limitado a dar explicaciones, la intérprete de "Luz Sin Gravedad" señaló a través de sus redes sociales que ha sido víctima de violencia de género ante los rumores de su rompimiento con Nodal por lo que tomará acciones legales al respecto contra las personas y medios de comunicación que la difaman y violentan mediáticamente.

Durante toda mi carrera los medios han sido parte importante, acompañando mi evolución y siendo puente como muchos y muchas de mis fans. Es por ello, en ocasiones, he decidido dejarles entrar a conocer parte de mi vida privada en el entendido de que el respeto mutuo debe ser el marco para una buena relación, escribió Belinda en Instagram y Twitter.

La cantante y actriz indicó que la están juzgando, difamando y calumniando, por el simple hecho de tomar una decisión en su vida privada. Acciones, que según dijo, la vulneran:

Desafortunadamente, en los últimos días, persona públicas y de medios de comunicación han traspasado la barrera del respeto, llegando al punto de emitir comentarios que constituyen a la violencia de género, juzgándome por el hecho de haber tomado decisiones que sólo me corresponden a mí, puesto que en todo caso, únicamente afecta a mi circulo privado, difamando, calumniando y tergiversando información que me coloca en una posición vulnerable, escribió Belinda.

En este sentido, externó que aunque no pretende convertirse en víctima, sí tomará todas las acciones necesarias, inclusive las legales, para parar la violencia que ejercida en su contra.

No pretendo convertirme en víctima, ya que durante toda mi vida la lucha y el trabajo constante han sido el sello que me ha caracterizado. Es por ello que he decidido tomar las acciones necesarias para exigir –inclusive por la vía legal-, el respeto con el que todas las mujeres necesitamos ser tratadas, adelantó la famosa.

Belinda aprovechó el momento para agradecer a las personas que la han apoyado. Resaltó que mientras sus fans existan, ella estará entregada a su trabajo.

Para mis fans, no tengo más que agradecimiento eterno y cariño mutuo. Soy de ustedes y a ustedes me debo. Mientras ustedes existan, habrá una Belinda fuerte que seguirá entregándose, comentó.

Finalmente, la famosa indicó que esto lo hace por cada mujer que es juzgada por el simple hecho de vivir en libertad:

Esto no es sólo por mí, sino por todas y cada una de las mujeres a quienes se les juzga por vivir su vida en libertad. Las mujeres no estamos obligados a cumplir expectativas estereotipadas de una sociedad que nos sentencia a comportarnos de cierta manera, concluyó.

