Belinda lanza "Mentiras, cabr*n" tras romper con Nodal ¿se la dedicó?

La ruptura entre Belinda y Christian Nodal se dio a conocer hace unos días y tal parece que la cantante decidió no quedarse atrás y sacar una nueva canción titulada Mentiras "Cabrón" que parece tener una fuerte relación con algo que ya vivió.

Recordemos que Christian Nodal también estrenó una canción llamada "Ya no somos ni seremos", misma que generó polémica en redes sociales pues algunos usuarios aseguraron que esta canción iba dedicada a Belinda.

"Creíste cuando te fuiste que sin ti yo no podía que no te superaría, siempre iba a estar triste, pasaron los días y te sorprendiste cuando me perdiste" se puede escuchar en los primeros segundos del demo de género urbano que ha llamado la atención debido a que hace aproximadamente cinco años que la cantante no compartía música nueva sin que se tratara de una colaboración.

Ambos cantantes han coincidido en compartir canciones sobre el fin de una relación romántica.

Por un lado, Nodal dice en su sencillo: "Quise mi piel llenarla de tatuajes pa' cubrir los besos que dejaste, puedo ocultar la historia que vivimos, pero no puedo borrarte" y por el otro, Belinda canta: "No quiero un man que se esté creyendo mejor que yo, siempre peleando y comportándose como un cabrón, me cansé de tus mentiras ya no quiero tus besos".

Aunque la canción de Christian es más melancólica mientras que Belinda buscó ser más directa, por lo que cantó desde el enojo y hartazgo de una persona que la decepcionó y que no era lo que ella esperaba, por lo que la única persona en quien se puede pensar que formó parte de la vida de la actriz, es en el compositor de 23 años con quien mantuvo una relación de un año y medio.

"No quiero un bobo que crea que me controla ni los fines de semana estar sola, como me dejabas esperando por horas, ahora las llamadas que tú haces se ignoran"

Esta canción de Belinda muestran una faceta más atrevida de la cantante que le ha agradado a sus "Beli fans" como ella misma les llama, pues aseguran que es la princesa del pop y celebraron su regreso musical.

No cabe duda que cada uno está llevando su proceso de duelo tras la separación de formas distintas, Belinda se ha caracterizado por ser una persona introvertida y que da muy poco acceso a su vida privada, probablemente fue a través de la música que encontró una forma de lidiar con el dolor.

En tanto, Christian Nodal se ha refugiado en su carrera, pues ha mantenido actualizados a sus seguidores sobre lo que ha estado haciendo, como el reciente cambio de disquera, sus presentaciones en Honduras y Costa Rica así como el anuncio de una colaboración con Maná.

