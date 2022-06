Belinda habló sobre su estado de salud, luego que casi se desmaya en el Machaca Fest 2022, evento en el que se presentó el pasado fin de semana.

La artista inició su show con gran energía, pero ya avanzado el concierto señaló que no se sentía al cien de salud, y aunque se negó a cancelar su presentación, pidió a sus fans le dieran unos minutos para recuperarse y continuar.

"Me estoy sintiendo un poco mareada y no me quiero bajar del escenario, así que hasta no desmayarme no me voy a ir, no se asusten".

Pidió al público que cantara "Ángel", mientras se recuperaba un poco y así lo hicieron. Se sentó en la orilla del escenario y solo interpretó algunas frases, preocupando a sus fans, a quienes una vez recuperada quiso explicarles qué fue lo que le pasó ese día.





En entrevista para el programa "Hoy", la intérprete de "Sapito" compartió que sufrió un golpe de calor, sumando al hecho de que venía de un vuelo largo, de alrededor de 15 horas, pues actualmente reside en España.

"Es que en Monterrey hace mucho calor y cuando no estás acostumbrado a tanto calor, vienes de un clima, pues distinto, más aparte la adrenalina, más el estrés, más la responsabilidad, los nervios, el vuelo... todo pasó", explicó la cantante.

BELINDA SUFRE DE ANSIEDAD Y CASI SE DESMAYA, ESTO FUE LO QUE LE PASÓ

Belinda reveló que también presentaba un cuadro de ansiedad debido a que tenía varios años de no presentarse en un escenario en vivo ante cientos de asistentes.

"No pasó nada, estoy bien y esas cosas pasan. Yo tenía ansiedad porque es una responsabilidad luego de no subirte al escenario en un tiempo porque estuve haciendo otra cosa completamente distinta".

En los últimos meses, la protagonista de "Bienvenidos a Eden", serie de Netflix se ha enfocado más en la actuación, por lo que tenía un poco olvidado el escenario, hecho que provocó que le dieran nervios y angustia.

"La actuación no tiene mucho que ver con estar en un escenario, con tanta gente y cantar. Se me bajó la presión, tenía nervios, no había comido bien precisamente porque estaba con esa preocupación y angustia de ´quiero que salga bien´", finalizó.

(Lérida Cabello)