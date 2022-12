Luego de que terminará su noviazgo y compromiso con Christian Nodal, a Belinda se le ha relacionado con Jared Leto y hace unas semanas con Gonzalo Hevia Bailléres, heredero de El Palacio de Hierro.

A pesar de que la pareja comenzó a aparecer de manera pública desde hace varias semanas, prefirieron guardar silencio, por lo que los rumores sobre un posible romance entre ellos han ido creciendo, pero ahora fue ella misma quien reveló si hay o no una relación entre ellos, en el programa "Ventaneando".

¿QUÉ RELACIÓN TIENE BELINDA CON EL HEREDERO DE EL PALACIO DE HIERRO?

"Sí, pero tengo muchos amigos, de hecho, también Rasex, que es quien me hace el pelo, es mi amigo, que está aquí, justo tómenlo para que no piensen que es mi novio. Siempre me relacionan con los hombres, con cualquier persona que me abrace, que tenga amigos, pero bueno".

Y agregó que en este momento prefiere mantener su vida personal alejada de su vida pública.

"En este momento mi vida personal la mantengo mucho más alejada de mi vida pública y yo prefiero mantenerla así y creo que es lo mejor, lo más sano y la salud mental y emocional es básica y en este momento estoy así muy bien".

Por otra parte, Belinda confesó que necesitó ayuda profesional para superar la muerte de su abuela materna, Juana Moreno.

"Claro, nadie está al 100 por ciento bien, todos pasamos por momentos, por etapas, pero con ayuda de sus seres queridos, también con etapas, uno siempre puede salir adelante, lo importante es que tú seas consciente de que tienes un problema, o que te sientes mal o que algo está pasando en ti para que busques ayuda y, por supuesto que sí, a todos nos ha pasado, claro, ansiedad, por supuesto".

Finalmente, Belinda aprovechó para mandar un mensaje a su hermano Nacho Peregrin Schüll, quien se ha alejado de la familia, desde que tiene un romance con la actriz Minnie West.

"Mi hermano ahora que tiene novia está un poco olvidado de la familia, pero bueno, esperemos que la novia nos lo preste un ratito, aunque sea para darle un abrazo, ojalá que se tome unos días para estar todos en familia, al final del día estamos solamente los cuatro aquí en México, toda mi familia está en otros países y estar juntos los cuatro es una bendición".

(Lérida Cabello)