Belinda estaría rentando su lujosa mansión en Hollywood Hills en 55 mil dólares

La semana pasada el cantante Christian Nodal confirmó el fin de su compromiso con Belinda y de inmediato comenzaron a surgir varias teorías sobre su separación, una de ellas es que la ojiverde le pidió dinero prestado para pagar una deuda de 4 millones de dólares.

Pero recientemente dieron a conocer que Belinda decidió poner en alquiler la imponente mansión que adquirió hace tres años en Hollywood Hills, California.

El inmueble, que se llegó a rumorar había sido un obsequió de Lupillo Rivera, fue comprado por la intérprete de "Bella Traición" tras pagar 4 millones 250 mil dólares, pero ahora supuestamente lo está rentando por 55 mil dólares mensuales.

De acuerdo a la ficha técnica, dada a conocer por diversos medios especializados en la venta y renta de bienes raíces, la residencia, construida en 2016, cuenta con una extensión de 4,855 pies cuadrados, con cinco recámaras y con cinco baños.

Es completada por vestíbulo, por cocina, comedor, sala de estar, sala principal, sala de televisión, sala de piano, sala de juegos, cuarto de lavado, balcones, garaje para dos vehículos, entre otras habitaciones.

En la zona de roof garden goza de jacuzzi, de una sala de exterior y de un ajedrez de tamaño monumental.

Al exterior, en su lote de 8,228 pies cuadrados, tiene terraza, piscina con su respectiva zona de spa, áreas verdes, área de barbacoa, entre otras amenidades.

La vivienda se renta totalmente amueblada, por lo que los futuros inquilinos no tendrán que invertir ni un solo dólar en mudanza o en la compra de nuevos muebles.

¿CÓMO COMPRÓ ESTA CASA BELINDA?

Recordemos que el programa "Chisme no Like", encabezado por Elisa Beristain y Javier Ceriani hace unos días detallaron que la propiedad fue adquirida por Belinda, y por el abogado Marc Rosenberg, tras serles aprobados dos créditos, mientras que el restante habría sido pagado en efectivo.

"Para poder comprar esta casa de 4 millones 250 mil dólares, hace apenas tres años, Belinda pidió dos préstamos. uno de 3 millones de dólares, lo compró a la compañía California Corporation y un préstamo más por 250 mil dólares que se lo pidió a Financial Group. Obviamente, se presume que el restante millón de dólares, para que se la soltaran, lo dio, yo me imagino en efectivo, en cheque, eso no sabemos", comentó Elisa Beristain.

(Azucena Uribe)