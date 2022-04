¡Bebé en camino! Britney Spears está embarazada

Obviamente no saldré tanto debido a que los paparazzi obtienen su dinero con una foto de mí, como desafortunadamente ya lo han hecho... Es difícil porque cuando yo estaba embarazada tuve depresión perinatal y tengo que decir que es absolutamente horrible. Las mujeres no hablaban de eso en ese entonces, algunas personas consideraban peligroso si una mujer se quejaba así con un bebé dentro de ella, pero ahora las mujeres hablan de todos los días. Gracias a Jesús que no tenemos que mantener ese dolor como un secreto reservado. ¡Esta vez haré yoga todos los días! Les envío mucha alegría y amor.