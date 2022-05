La actriz Bárbara Torres, mejor conocida como "Excelsa", de la "Familia Peluche" cumplió su sueño de tener su fiesta de XV años a sus 47.

"Cuando una locura se hace con amor... pasa lo qué pasó el viernes en mi vida. No tengo palabras para decir lo agradecida que estoy y la felicidad que tengo en el corazón por sentirme tan querida. Gracias, Gracias, Gracias", escribió en su cuenta de Instagram.

BÁRBARA TORRES FESTEJA SUS XV AÑOS A SUS 47

La actriz confesó que no tuvo fiesta de XV años en su natal Argentina porque siempre fue medio rara y prefirió una fiesta de antro, pero con los años se arrepintió.

"No tuve fiesta, siempre fui medio rara y rebelde, entonces en lugar de fiesta de XV con vestido, tuve fiesta de antro. En Argentina no se celebra como acá en México. Allá se hace una simple fiesta, no es de vestido, vals, chambelanes. Cuando llegué acá, dije: ´¡Esto está divino!´, y no me quiero quedar con las ganas", expresó.

UN SUEÑO HECHO REALIDAD

La fiesta tuvo que posponerse en varias ocasiones por la pandemia, hasta que finalmente pudo llevarse a cabo el 6 de mayo, teniendo damas de honor, chambelanes y una limusina en la que recorrió varias calles de la Ciudad de México, haciendo una parada en el Ángel de la Independencia para tomarse la tradicional foto del recuerdo.

Algunos de los invitados a la fiesta de XV años fueron: Dalilah Polanco, Lorena de la Garza, Marisol del Olmo, Raquel Garza, Cecilia Galiano, Juan Soler, Daniela Luján, Toñita, Olga Sana, Platanito, Tony Balardi y Carlos Arena, conductor de "Sale el sol", con quien bailó el tradicional vals.

"Vamos camino a mis XV!!! Gracias por dejarme vivir este sueño", compartió en su Instagram.

(Lérida Cabello)