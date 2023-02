Estos son los artistas que jamás han venido a México y serían Sold Out. Nuestro país es un amante de la música en vivo, no por nada somos de los que más gastan en boletos de conciertos y festivales.

Para los artistas, México es el territorio a conquistar, debido a su enorme industria en la música y el altísimo nivel de exposición que se logran muchos de ellos buscan posicionar su música en el gusto de los mexicanos.

Nuestro país la plataforma ideal para dar a conocer su música, lamentablemente hay algunos que decidieron no visitar nuestro país o simplemente no se han logrado los acuerdos necesarios para hacerlo.

En esta lista podríamos incluir a artistas como The Weeknd, sin embargo, no será necesario porque este 2023 pisarán tierras mexicanas por primera vez.

Eminem

Eminem nunca se ha presentado en concierto en México, lo más cerca que ha estado fue hace más de 20 años, en 1999 durante un evento de MTV realizado en Cancún donde interpretó una canción, así que eso definitivamente no se puede considerar como un concierto.

Drake

En febrero de 2017, comenzaron a surgir especulaciones sobre que el rapero Drake visitaría la ciudad de Monterrey para el 25 de marzo y aunque algunos usuarios reportaron que el evento aparecería en la página de Ticketmaster, al dar click en el nombre no había boletos disponibles.

El cantante tiene tanta popularidad en el país que sin duda sería un enorme éxito su primer concierto.

Frank Ocean

El artista no ha participado en grandes festivales como el Corona Capital o Live Out. Frank Ocean cuyo nombre verdadero es Christopher Edwin Breaux, es un cantante, cantautor y empresario que también se postula como uno de los favoritos para que venga a México.

Justin Timberlake

El cantante alguna vez llegó a México junto a NSync, sin embargo, no ha tenido la oportunidad de presentarse en solitario.

Aphex Twin

Richard David James, mejor conocido como Aphex Twin, es un productor y compositor de música. Ningún fanático de la música electrónica le haría el feo a James si se presentara en México, especialmente en un Mutek.

Fiona Apple

Hace unos años, en la gira de su penúltimo álbum, hizo el intento, pero fuerzas fuera de nuestro control no lo permitieron. Seguimos esperando.

Taylor Swift

Una de las más grandes estrellas de la música, sus conciertos siempre son enormes producciones y nunca queda a deber, tienen millones de seguidores alrededor de todo el mundo

Taylor estuvo a punto de no entrar en esta lista, luego de que estuviera en negociaciones con OCESA y Zignia Live para llegar al país con su 1989 tour a finales de 2015, las cuales obviamente no se concretaron y la cantante simplemente no incluyó al país en su ruta.

aemz