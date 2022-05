El polémico rapero, vocalista de "Cartel de Santa", Babo recientemente anunció que decidió abrir su cuenta de OnlyFans debido a que Instagram le envió una notificación acerca de que podría perder su cuenta.

Babo utilizó su cuenta oficial de Instagram para dar la gran noticia, pues no especificó si en esta nueva cuenta subirá contenido para adultos, pero sí dejó en claro que esta plataforma "sí lo deja ser" y compartirá a su público "todo lo que no se puede subir".

Recordemos que Babo es conocido por compartir contenido explicito en sus redes sociales pero que constantemente son censurados, pues aparece consumiendo marihuana, con poca ropa, y más, por lo que constantemente sus publicaciones son eliminadas.

Cabe señalar que por el momento su cuenta de OnlyFans no tiene costo y hasta el momento el rapero no ha especificado si en algún momento se volverá de paga, pero por ahora el artista ya ha compartido el gran éxito que ha tenido pues sus fanáticos no dudaron ni un segundo en ir a seguirlo.

A tan solo 24 horas de estrenar su cuenta en OnlyFans ya cuenta con mil likes pero por el momento el rapero no ha dado más difusión a su página ya que no está permitido en Instagram y eso le podría costar esta vez sí perder su cuenta con casi 8 millones y medio de seguidores.

(Azucena Uribe)