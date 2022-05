Azcárraga Jean quiere ser influencer ¡y Derbez lo ayuda!

Parece que el "deschonge" cibernético que se traen Eugenio Derbez y Emilio Azcárraga Jean no es más que una estrategia de común acuerdo entre el comediante y el empresario quienes en realidad son grandes cuates. ¿Será que Emilio Azcárraga le pidió a Derbez que le eche una mano para convertirse en "influencer" ahora que está tan de moda el asunto? ¿será que la imagen de Azcárraga se ha desdibujado en los últimos años y necesita urgentemente de una campaña de promoción? ¿será que es una estrategia para el lanzamiento de VIX donde Derbez ya tiene intereses? o ¿será que a Emilio ya se le prendió el foco y quiere imitar a Ricardo Salinas Pliego y entrar a la voraz batalla mediática como lo hace exitosamente el dueño de TV Azteca?

Si un mensaje como este lo hubiera leído en el TW de Ricardo Salinas Pliego, claro que lo creería de inmediato, por que como todos sabemos y hemos visto, "Don Rich" se las gasta para eso y para más. No hay día que el empresario, nos guste o no, nos sorprende con comentarios acertados, ingeniosos, irónicos, sarcásticos y muchos otros entrañables dónde tenemos grandes lecciones de vida.

Ricardo Salinas Pliego ha encontrado en las redes sociales un nuevo medio para lograr todos sus objetivos como gran empresario. Desde hacer labor social y apoyar a personas que se lo piden y necesitan, promocionar Elektra, Italika, Banco Azteca, TV Azteca, recomendar lecturas de superación personal, que sus seguidores le pongan nombre a sus perros, poner en su lugar a la "cenadora" Citlalli Hernández, ofrecerle chamba a David Faitelson, y hasta presumirnos sus viajes en helicóptero, sus fines de semana en la playa o sus paseos en su barco por lejanos mares. La verdad es que le ha funcionado y lo hace muy bien.

Las diferencias entre Derbez y Azcárraga surgen a partir de que en los últimos meses Televisa ha dejado de cubrir, o al menos así lo asegura el comediante, todos los eventos relacionados con el actor que ha estado en el candelero por su participación en la cinta "Coda" que se llevó el Oscar, y su reciente visita a México para presentar su película "The Valet". Derbez asegura que Televisa ha brillado por su ausencia en estos eventos y que la razón de ser "vetado" es por las declaraciones que hizo sobre el Tren Maya y participar en la campaña "Sélvame del Tren".

Al parecer cansado por tanta indirecta Emilio Azcárraga le contestó a través de un tuit "Neta Eugenio Derbez, antes de decir que estás vetado, pregúúúntame, caon. De otra manera voy a pensar que no eres un cuate normal. Óigame no, óigame no. Lo que declaraste de un supuesto veto de Televisa, fue horribleee. Aquí tu entrevista... y nuestra cobertura de Sélvame del Tren... (poniendo los videos) y te mando todo, todo lo que me sobra. Tú y yo sabemos que la verdadera razón es que estás enojado por que quieres los derechos de La Familia Peluche. Ya córtale mi chavo".

Las redes sociales se inundaron de toda clase de comentarios, al parecer al que no le fue tan bien fue a Derbez que lo acusaron de mal agradecido por que dicen que Televisa lo hizo. Difiero totalmente de estas opiniones pues debe de quedar claro que no es solo el apoyo de una empresa lo que hace grande a un personaje, pues en dónde queda lo que este aporta con sus ideas, ingenio y talento.

Coincidentemente la noticia del "tuitazo" sale a la luz justo cuando Eugenio Derbez está en el Aeropuerto para regresar a Los Ángeles. Se le veía desconcertado, inquieto y tratando de cuidar sus palabras para no terminar de regarla o decir cosas de la que luego se iba a arrepentir. "Es un tema delicado, no quiero hablar, siempre he tenido buena relación con la empresa y más con el Sr. Azcárraga a quien considero mi amigo. Quiero mucho a Televisa fui mi casa por muchos años".

Con su respuesta Eugenio Derbez le metió tremenda zarandeada a Emilio Azcárraga Jean, Presidente del Consejo de Administración de Televisa, aunque en realidad también revivió al desdibujado ejecutivo de la que en un tiempo fue la televisora más importante de este país y de América Latina.

Con su particular ingenio el contesto:

Neta Emilio Azcárraga, antes de decir que no estoy vetado, mejor tu pregúúúntame a mi caon. Además, tienes mi número ¿para qué responderme públicamente? "¡Ya nos exhibiste! ¿por qué no eres un ejecutivo normal?"

Fue como empezó la respuesta de Derbez para aclarar el comentario de su ex jefe. Y prosiguió: "Mira, como diría el Lonje Moco: "te voy a contar la verdadera y horrible historia de la entrevista con Paola Rojas... ¡Fue horrible, fue horrible! Después de esa entrevista el 30 de mayo sobre el Tren Maya ¡Fue justamente cuando me vetaron!". Primero se atribuyó el "veto" a que dio entrevistas a otras televisoras y no solo a Televisa. Para fortuna del creador de la Familia Peluche, el asunto no tenía relevancia pues en realidad su posición en el mundo de la farándula no depende de esta televisora. Pero según cuentan el problema se debió a una orden superior por el asunto de El Tren Maya.

Y entonces le dio su explicación al empresario: "Yo se que tu me quieres mucho (y yo te quiero aún más), y se que tu serías incapaz de hacerme eso, así que me queda claro que no fuiste ti. Pero entonces diles ahí en tu empresa "¡que alguien te explique". ¿Por qué razón después del 30 de marzo, me cancelaron dos entrevistas y no hay una sola nota en Televisa en donde hablen de mí, o del Oscar, o de mi nueva película? Es más, llevo dos días dando entrevistas para mi nueva película The Valet, que se estrena en Star+ a partir de hoy, ¡no te la pierdas! Y convocamos a toda la prensa, incluida Televisa, pero ningún programa de tu empresa quiso venir".

Y agregó "Si no estoy vetado, pídele a Televisa Espectáculos que con sus notas demuestren que sí vinieron a cubrir el estreno de mi película The Valet. ¡Óigame no! ¡Mejor Pati Chapoy me recibió en su programa!". Remató con Pati Chapoy que ha sido la piedra en el zapato de Azcárraga y durante los últimos 27 años.

También le aclaró sobre el asunto de La Familia Peluche: "Ah y de los derechos de La Familia Peluche diles que no sean así, "que alguien te explique también ese punto". Yo se que te va a sonar ¡horrible, horrible!, pero yo soy el dueño de los personajes y del concepto, ¡Televisa solamente del nombre!"

Y para entender mejor el asunto consultamos al abogado Guillermo Pous Fernández, especialista en Derechos de Autor, que nos explica sobre el asunto: "Eugenio Derbez creó el concepto de La Familia Peluche, el nombre es de Televisa. Los derechos de cada personaje, llámese descripción física y psicológica, los rasgos de identificación de cada personaje, le corresponden a Eugenio Derbez a través de la reserva de derechos del personaje humano. La marca y el nombre del programa, le pertenecen a Televisa, así como los sketches y los programas en los que Eugenio participó".

Lo que significa que Televisa puede retransmitir las veces que desee los programas de "La Familia Peluche", o también podría hacer un programa con el mismo nombre sin usar los personajes que ya están registrados y conocidos. Mientras que Derbez podría usar los personajes en guiones nuevos, pero nunca utilizar el nombre de "La Familia Peluche".

Finalmente, Eugenio le refiere que ya forma parte de uno de sus proyectos: "Pero te tengo una buena noticia mi querido Emilio. Acabo de firmar con VIX, ya estamos trabajando en la misma empresa y chutando para el mismo lado, así que ¡ya córtale mi chavo! ¡Te quiero muchísimo, espero verte pronto y platicarte cómo están las cosas!"

VIX es un servicio de streaming propiedad de TelevisaUnivisión que acaba de ser relanzado, debido al poco éxito que ha tenido, como parte de la fusión de Blim, Univision Now y Prende TV. La plataforma, con esta unión, poseerá además de contenido original todo el material de Televisa como telenovelas, series, película, eventos especiales, noticieros, deportes, así como licencias de empresas como Lionsgate, Metro-Goldwy-Meyer y The Walts Disney Company. Seguramente veremos a Eugenio Derbez, en nuevos programas, sus anteriores series con Televisa y nuevos proyectos dependiendo de que logren arreglos económicos en cada uno.

La realidad que se puede percibir respecto a Emilio Azcárraga es que esta muy alejado de su empresa y delegó muchas responsabilidades. Cómo es posible que no esté enterado de detalles que Derbez le aclaro y si tiene razón en lo que le plantea ya veremos una batalla legal entre él y Derbez. Seguramente el actor con tanto proyecto en puerta no querrá entrar en problemas legales que solo quitan el tiempo y se prolongan por años sin solución.

La realidad es que Eugenio Derbez es uno de los pocos prolíficos mexicanos que ha logrado internacionalizarse y el trabajo que ha hecho es digno de admiración. El tipo se ha partido el lomo proponiendo, inventando y sugiriendo nuevos conceptos que lo han convertido en una gran figura que no tiene la necesidad de que una televisora lo entreviste o no.

¡Y ni una línea más!3

(Azucena Uribe)