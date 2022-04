¿Aún hay amor? Nodal asegura que no se ha quitado ningún tatuaje de Belinda

El cantante Christian Nodal demostró ser un novio decidido a todo, muestra de ello son los diferentes tatuajes que se hizo en honor a Belinda, pero tras su rompimiento comenzaron a surgir varias versiones que aseguraban se los había quitado.

Uno de los tatuajes de Nodal que llamó más la atención sin duda fue el de los ojos en el pecho, su nombre en la oreja y hasta el título de uno de sus discos en la frente.

Pero tras finalizar su compromiso surgieron dudas relacionadas con el hecho de saber si se removería estos diseños que se hizo en honor a su ahora ex pareja y, en efecto, poco después, el cantante de regional mexicano fue descubierto por fans que se dieron cuenta sobre el cambio y eliminación de sus sellos de amor.

Sin embargo, en una reciente entrevista durante su paso por la alfombra roja de los Latin American Music Awards, Nodal aseguró que no se ha quitado ningún tatuaje, ¿aún lleva en la piel a Belinda?

"No, no me he quitado ninguno", manifestó el cantante luego de que las presentadoras Myrka Dellanos y Giselle Blondet le cuestionaron si no le había dolido quitarse alguno de los diseños que tiene en su cuerpo.

Lo que sí respondió fue sobre el tatuaje que más le ha dolido: "El que más me ha dolido es el que le hice a Adamari. ¿Por qué me ha dolido?, porque tenía mucho miedo de lastimarla, de hacer algo mal", dijo el intérprete de ´Ya No Somos Ni Seremos´.

El primer tatuaje que se hizo Christian Nodal fue el de los ojos y cejas de Belinda en el pecho.

En su momento, el romántico gesto de Nodal fue duramente criticado, pues los internautas consideraron que el tatuaje era muy grande y no era correspondiente al poco tiempo que llevaba de relación con Belinda.

La expareja inició su relación en 2020 y más tarde, en mayo de 2021, se comprometieron de manera oficial en Barcelona. Desde entonces fueron una de las parejas más amadas del espectáculo y todo parecía marchar de maravilla, hasta que el 12 de febrero de este año Christian Nodal confirmó su ruptura con la cantante.

(Azucena Uribe)