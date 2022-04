Atala Sarmiento anuncia su regreso a TV Azteca ¿será en Ventaneando?

La ex conductora de "Ventaneando", Atala Sarmiento anunció su regreso a la televisión, pero no, no estará con la competencia sino que regresará a TV Azteca, después de su polémica salida.

Recordemos que Atala Sarmiento salió en el 2018 de TV Azteca en medio de la polémica pues enfrentó una guerra de dimes y diretes con Pati Chapoy.

En esta ocasión Atala utilizó sus redes sociales para anunciar su regreso triunfal a TV Azteca.

"Dicen que uno siempre vuelve a donde fue tan feliz. Con gran ilusión les comparto que vuelvo a la tele y a la que ha sido mi casa durante toda mi trayectoria: mi querida Tv Azteca. Me uno a un proyecto desafiante y muy divertido que estoy segura los va a enamorar", escribió.

Por su parte la empresa dio a conocer que el regreso de Sarmiento a la pantalla de Azteca Uno será en el Reality show "Soy famoso ¡sácame de aquí!", el cual pondrá a prueba a los famosos con retos que pocas personas se atreverían a hacer y que solo es posible en nuestra pantalla.

Atala dijo estar feliz y emocionada de volver a la televisora en la que indicó y con este proyecto.

"Estamos emocionados, felices de la vida, empapándonos de este ambiente tropical. Van a tener que someterse a pruebas y desafíos muy fuertes", dijo. "Soy famoso ¡sácame de aquí!" el próximo miércoles 4 de mayo a las 7:30 p.m. por nuestra señal de Azteca UNO.

TERMINÓ INTOXICADA DE LA TELEVISIÓN

Recordemos que en el mes de agosto, Atala decidió ser sincera con sus seguidores y explicar que salir de las cámaras la ayudó a ser una persona diferente.

De la tele terminé bastante cansada, incluso intoxicada. Estoy tomando un descanso muy profundo de la tele", reveló Atala.

"Me preguntan que si extraño la tele y voy a ser franca: extraño el momento de hacer la tele, de estar en directo haciendo televisión, pero no extraño mucho el pre ni el post, ni la gente alrededor de eso", comentó.

Atala también fue directa y dejó en claro que no tiene pensado volver al programa de espectáculos liderado por Pati Chapoy, donde fungió como una de las conductoras desde 2004 hasta 2018. "No extraño nadita la vida de farándula, estoy tan a gusto aquí en mi vida no pública. En Barcelona paso completamente inadvertida, bueno, casi, y me fascina. Me encanta el anonimato que tengo aquí, vivo muy libre y muy feliz", corroboró Atala.

