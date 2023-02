Este miércoles 22 de febrero, Andrea Legarreta y Erik Rubín anunciaron su separación tras 22 años de relación. La ex pareja fue una de las más famosas y firmes de la farándula mexicana.

La pareja informó que la decisión se tomó hace cinco meses, pero la hicieron pública este miércoles.





"Las parejas nos enamoramos y nos unimos anhelando un "para toda la vida"...Somos muy afortunados y dichosos de habernos encontrado y hacer una hermosa vida juntos y vivir momentos maravillosos!", publicaron en sus redes sociales.

En el comunicado agradecieron a quienes los han acompañado en sus carreras, en nuestra historia personal, en pareja y familiar. Además, presumieron que lograron formar una familia, con dos hijas (Mía y Nina) que incluso ya dieron sus primeros pasos en la vida artística.

Como todo tiene un inicio y un fin, te contamos cómo fue la historia de amor de Andrea Legarreta y Erik Rubín.

El flechazo

Andrea Legarreta y Erik Rubín se conocieron durante la década de los noventa, cuando ella estudiaba en el Centro de Capacitación Infantil y él era parte de Timbiriche. Después coincidieron en la telenovela Alcanzar una Estrella II (1991) aunque no llegaron a hacer escenas juntos. Pero el coqueteo llegó años después.

En 2018, Andrea Legarreta declaró que su romance con Erik Rubín comenzó en una discoteca de Acapulco por allá de 1999, todo gracias a Rafael Villafañe, quien era un amigo en común. Rafael invitó a la presentadora a sentarse a su mesa, y le revelaría un secreto que Erik le había dicho momentos antes: "Cómo ves (Erik) dice que vas a ser la madre de sus hijos".

Legarreta ha revelado en diversas entrevistas que, en aquel momento, se dio cuenta de que la química entre ellos era mutua, por lo que al poco tiempo se hicieron novios y, tan solo tres meses después,"Me invitan a estar como parte de esta celebración (de la obra), arriba en el escenario (...) Erik da el paso al frente, agarra el micrófono y dice: ´Yo quiero pedirle a Andrea que se case conmigo´. Y entonces fue papelitos, la canción de la obra, ´Tiempos de Amor´. Me da el anillo, yo me acuerdo, lloraba y lloraba", compartió hace tiempo para el programa Hoy, que ella conduce.

La boda

Meses después, el 1 de abril del 2000 se dio su boda en una ceremonia realizadaen Acapulco, a la que acudieron familiares de ambos, así como amistades del mundo del espectáculo de ambos.

El matrimonio iba de maravilla, siempre se mostraron felices y muy enamorados, pero el deseo de ser padres pronto llegó y cuatro años después de haber unido sus vidas, la pareja anunció que ya esperaban a su primer bebé.

Pierden a un bebé

El 22 de abril de 2005, tuvieron a su primera hija: Mía. Actualmente la joven tiene 17 años y sigue los pasos de sus padres, pues además de debutar como cantante, también ha participado en telenovelas. Su segunda hija, Nina, llegó a los dos años del nacimiento de Mía, el 5 de enero de 2007.

Recientemente, Andrea reveló que antes de Mía y Nina, ella estuvo embarazada, pero su bebé murió durante la gestación. Pese a que no ahondó en detalles acerca de su pérdida, sí mencionó que hubiera sido varón.

Consideraron separarse

En un entrevista con Yordi Rosado, que hubo una época en la que consideraron separarse porque tenían fuertes roces.

Legarreta dio a conocer que la relación se "enfrió" y simplemente se veían para dormir, lo que provocó que se fueran distanciando hasta el punto en que dejaron de hablarse.

Cuando se sintieron cansados de la situación, se sentaron a hablar sobre el futuro de su matrimonio y decidieron que seguirían juntos. La conductora confesó que no supo qué fue lo que los llevó a tomar esa decisión, pero cuando lo hicieron, ambos se comprometieron a mantener en pie a la familia, unida.

Se separan

A unas semanas de cumplir 23 años de casados, los famosos anunciaron que hace cinco meses se separaron. En una publicación que ambos compartieron en redes sociales, dieron a conocer que seguirán unidos por sus hijas y por el amor que aún existe, pero tomarán rumbos diferentes.

