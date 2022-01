Así respondió Superholly a Galilea Montijo por el video de Yalitza Aparicio

Desde que la actriz Yalitza Aparicio fue nominada para un premio Oscar comenzó a protagonizar las primeras planas y portadas de diversas revistas, asimismo no se ha librado de las críticas y la polémica.

ACTRIZ VENTILA QUE CONDUCTORA DE TELEVISA SE "DROGA" ANTES DE ENTRAR AL FORO

Recordemos que Yalitza se hizo de un nombre tanto en México como en Estados Unidos después de haber protagonizado Roma, la película de Alfonso Cuarón.

Tal fue su popularidad que comenzó a hacer campañas de marcas de lujo de ropa y otros proyectos como el cortometraje "Hijas de Brujas", dirigido por Faride Schroeder. Por ello, decidió ingresar a una escuela de Nueva York para estudiar el idioma inglés.

Actualmente su nombre cobró importancia luego de que la influencer Superholly describiera su uso de la lengua anglosajona por medio de un video.

¿QUIÉN ES SUPERHOLLY?

Con más de cuatro millones de seguidores en su cuenta de YouTube, la influencer se ha dedicado a analizar la pronunciación correcta del idioma inglés, así como dar consejos para mejorar la pronunciación, algunos tutoriales sobre palabras, frases o significados para tener un mejor uso de la lengua.

¿QUÉ PASÓ ENTRE SUPERHOLLY Y YALITZA?

La youtuber encontró una nota en donde afirmaban que el inglés de la actriz de Roma era perfecto y casi nativo, por lo que Superholly prometió hacer un video en donde lo analizara, tal como en el pasado hizo con otros actores como Eugenio Derbez.

Tal como lo prometió la influencer puso manos a la obra y compartió su video que cuenta con varios fragmentos de entrevistas con ejemplos en donde pudiera escuchar a Aparicio hablando inglés, pero nunca realizó un comentario peyorativo o negativo de la mexicana.

"Definitivamente aquí suena como a alguien que está leyendo en inglés, pronunciando en español. Ojo que no le quito el mérito", dijo. "Yo no sé si habla fluido, no sé si tiene un amplio vocabulario, no sé si puede expresarse con facilidad porque no hay ejemplos. Hemos sido timados", añadió.

Al mismo tiempo, aseguró que tras no saber nada del idioma anglosajón, escucharla en un cortometraje, aunque fueran cinco líneas, le da el aprendizaje que nunca es tarde para empezar, por lo que la felicita por atreverse, así como le da la importancia al trabajo de los traductores.

La youtuber expresó que cuando vio las entrevistas de Yalitza junto a Marina de Tavira le dio gusto que los medios se adaptaran a la lengua materna de la actriz oaxaqueña, el español, por lo que se dio cuenta que el idioma no fue un impedimento para que Aparicio se desenvolviera en diversos proyectos en el extranjero.

"Se nos hace extraño en Estados Unidos porque casi todo el mundo se adapta y aprende nuestro idioma, pero no es tan raro. Muchos actores de Estados Unidos cuando van a México no aprenden español. Más bien esperan que todo el mundo los entreviste en inglés. Aquí Yalitza está haciendo lo mismo. Me siento orgullosa de ella por decir todo en español, pero me da coraje que todo este video estaba planeado para analizar su inglés", contó en el video.

LA RESPUESTA DE YALITZA

A la mexicana le llegó el video donde Superholly habla de su aprendizaje del inglés, por lo que no dudó en responder por medio de su propio canal de la plataforma de streaming.

"Se hace el esfuerzo, pero cuesta mucho. Como dicen lleva su tiempo. Es un proceso y ya hablar inglés perfecto, no lo creo ahorita", dijo ante lo expresado por la influencer.

Yalitza detalló el detrás del personaje que interpreta en el cortometraje analizado y asegura que la intención es que se escuche que aprendió el idioma porque no es nativa de Estados Unidos por tener que emigrar de su país natal.

"Justo recuerdo que cuando estábamos checando sobre que acento tenía que tener, qué tono, algo que mencionaba mucho la directora era que se tenía que notar que no era de allá, que no es nativa, y como muchas personas que llegan a EU y aprenden este idioma, les cuesta un poco la pronunciación", explicó.

Asimismo, Yalitza aseguró que no sabe cómo le hizo para empezar a hablarlo porque se pone nerviosa. "Es muy complicado porque cuando tú no eres muy sociable y no hablas demasiado, te cuesta trabajo cruzar palabras y tratar de expresar lo que sientes o piensas. La verdad sí es muy complicado y todavía que te pongan cámara, público y todo lo que había en ese momento", confió.

GALILEA MONTIJO DEFIENDE A YALITZA DE SUPERHOLLY

Tras viralizarse el video de Superholly la conductora Galilea Montijo expresó su molestia con la youtuber y hasta le respondió en ingles a en un tono de burla.

Durante una emisión del programa "Hoy", "Gali" no dudo en arremeter contra la youtuber, Superholly y hasta le respondió en ingles a en un tono de burla.

"El día que tengas en tu cuenta la lana de Yalitza, Sofía Vergara y de todas las que críticas, entonces platicamos nena, mientras don´t care... Sabes qué es lo importante, cuando voy a EU me entienden. Yo no me pierdo. Me sé las básicas", opinó Galilea Montijo.

Momentos después a su opinión, Galilea Montijo comenzó a bromear con su pronunciación de inglés. En tanto sus compañeros del programa matutino recordaron que otros famosos latinos como Sofía Vergara, Antonio Banderas y hasta Salma Hayek, se hicieron famosos por darle el toque latino al inglés.

"Me encanta Yalitza que siempre bien lista contesta, pero también se vale..." indicó "Gali".

Después de lo sucedido la reconocida influencer decidió responder a la conductora por medio de Twitter, para aclarar lo que había sucedido y dejó en claro que el saber comunicarse o buscar la manera de hacerlo es lo más importante.

"Como siempre digo lo más importante es darnos a entender, con eso ya estamos del otro lado" escribió la YouTuber.

¿HABRÁ TIRO? ALFREDO ADAME RETA A CARLOS TREJO: "YO NO ME RAJO"

Además, Superholly agregó que el comentario por parte de Galilea Montijo estaba totalmente fuera de lugar, sobre todo porque no se habría dado el tiempo de ver su video y a la conclusión que llegó como el caso de Yalitza.

La joven dejó en claro que en el video se puede ver lo bien que habló de Yalitza, por lo que le recomendó no hablar sin antes saber, agregó que al parecer la presentadora se pudo haber sentido "atacada" debido a que su inglés es muy malo.

"Gracias a esto muchos vendrán al canal de Holly por el chisme, pero se van a quedar por la calidad de contenido" y "Que Galilea Montijo se dedique a desmentir todos los nexos que trae con el narcotráfico, antes que 'preocuparse' (que evidentemente no vio el video) por los demás" concluyó la joven.