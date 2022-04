Así respondió Frida Sofía al rumor de que Alejandra Guzmán la habría desheredado

La hija de Alejandra Guzmán, Frida Sofía sorprendió a sus seguidores de redes sociales, pues reaccionó a la noticia de que presuntamente su mamá la había sacado de su herencia.

MODERATTO DENUNCIA EL ROBO DE EQUIPO MUSICAL EN LA AUTOPISTA MÉXICO-PUEBLA

La joven de 30 años utilizó sus redes sociales para mandar un claro mensaje a los que dicen que su mamá la desheredo y minutos más tarde habló con la prensa sobre lo sucedido.

Luego de que se filtraran varios audios en donde Alejandra Guzmán presuntamente confiesa que su heredero será Apolo, su sobrino, y de que al parecer vendió una propiedad que tenía en común con su hija, la polémica sobre este caso ha surgido nuevamente

Para comenzar Frida Sofía compartió un meme para burlarse de la situación en la que presuntamente se quedó fuera de la herencia de su mamá.

FOTO TOMADA DE IG

En el breve video aparece una persona mezclando música en la que se leía la siguiente frase: "Como cuando te ´desheredan´ pero la fiesta sigue".

Frida Sofía advierte a la Guzmán tras venta de su departamento

Pero su reacción no acabó ahí, pues más tarde, Frida Sofía respondió a los cuestionamientos de la prensa con una entrevista para "El Gordo y la Flaca", Frida Sofía dijo que no le constaba que su madre vendiera un departamento que tenían en común, pero que de ser cierto, La Guzmán estaría en problemas legales.

"Yo no he hablado con Alejandra desde hace años, la neta no sé qué decirte, pero a mí no me consta nada de lo que me estás diciendo. A mí me consta que tenía su compañía, pero no puede -vender el departamento- sin mi consentimiento. Somos partners -socias-, somos 50/50?, indicó.

MACA CARRIEDO ROMPE EL SILENCIO Y HABLA SOBRE SU "ROMANCE" CON GALILEA MONTIJO

En este sentido, comentó que ojalá Alejandra Guzmán no haya vendido el departamento, pues en Estados Unidos "lo Guzmán no quita lo criminal" "No vivo con un pinche departamento, ni nada, al contrario, ojalá no haya hecho nada malo porque aquí en Estados Unidos, lo Guzmán no te quita lo criminal, bro", concluyó.

(Azucena Uribe)