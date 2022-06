A 25 años de la llamada boda del siglo entre Manuel Mijares y Lucero, ceremonia transmitida por Televisa y vista por millones de mexicanos sigue siendo el evento de mayor audiencia para la televisora de de San Ángel de ahí que surgieron los rumores que el enlace matrimonial fue "un arreglo" para proyectar a los famosos y posicionarlos como la imagen de la perfecta familia feliz.

Ahora, tras 11 años de que la pareja decidió divorciarse, y tras haber procreado dos hijos, los cantantes están de nuevo juntos, pero de forma profesional, pues se encuentran preparando una serie de conciertos que ofrecerán en el Auditorio Nacional como parte de su gira "Hasta que se nos hizo".

La también llamada "Novia de América" en una conferencia donde dio detalles de estos conciertos hizo recordó los rumores que existen sobre su supuesta boda falsa, la intérprete dijo esto:

"Nos hemos carcajeado desde hace 25 años cuando decían que nuestra boda había sido un contrato, que nos obligaron a firmar que teníamos que tener dos hijos, o sea, ¡hazme el favor si eso podría ser algo normal en la vida!", dijo Lucero.

Tras dejar en claro que su boda no fue falsa, Lucero aseguró que la gira la están haciendo al lado de su ex esposo, no porque les falte trabajo, pues aunque hay muchos que aplauden su reunión, también ha habido comentarios en los que aseguran que todo tiene que ver con dinero.

"Manuel tiene más trabajo que nunca, yo tengo miles de cosas y proyectos qué hacer, y tal vez algunas fans intensas de hueso colorado dicen ´ya van a volver porque viste como le agarró la mano, sí le agarró la mano´, más allá de eso es el poder disfrutar de nuestras canciones", destacó.

Lucero y Mijares se casarón el 18 de enero de 1997 el enlace matrimonial se realizó en el Colegio de las Vizcaínas, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. A la boda asistieron 700 invitados y tuvo un costo de 766 mil pesos.

kach