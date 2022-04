Así reaccionó fundador de "Los Ángeles Azules" a denuncia de Noelia de boicot

El pasado sábado 2 de abril la cantante Noelia se presentó junto a otros grupos en un concierto en Tijuana, donde la puertorriqueña denunció violencia por parte de "Los Ángeles Azules" durante una presentación.

Recordemos que la cantante dijo que su vida peligró porque las luces del escenario impactaron su rostro, lo que le impedía ver bien al público y así reaccionó Elias Mejía, cofundador del grupo "Los Ángeles Azules".

REVELA SUPUESTO ROMANCE ENTRE JUAN JOSÉ ORIGEL Y FAMOSO GALÁN DE TELENOVELAS

"Ayer en el estadio Caliente de Tijuana pudo más el amor y su cariño que las chi*ngaderas que nos hicieron las gentes de la producción de un grupo musical que debería dar cátedra de hermandad para con otros colegas, pero no fue así...Nuestra participación la sacamos adelante mi gente y yo como los profesionales que somos y de la mano de ustedes. Y yo sí vengo de poner a bailar y cantar a Europa y muchas partes del mundo, no sólo un slogan mentiroso de publicidad", escribió Noelia.

En entrevista con varios medios de comunicación, el cofundador de Los Ángeles Azules, Elias Mejía, rompió el silencio sobre las acusaciones que hizo Noelia en su contra.

Según su testimonio, todos los cantantes llevan a su propia gente para las presentaciones, es decir, dejó entrever que ellos no tuvieron nada que ver en las fallas técnicas que denunció la cantante: "Cada quien anda con su música, con su gente que traemos y no tenemos nada que comentar. Cada quien lleva su equipo; nosotros Ángeles Azules llevamos nuestro equipo, Noelia lleva su equipo, cada uno lleva sus ingenieros", comentó.

JOHNNY DEPP Y SU EX ESPOSA AMBER HEARD SE ENFRENTAN DE NUEVO EN LOS TRIBUNALES

En este sentido, aseguró que desconoce de qué habla la cantante, pues supuestamente ellos llegan tocan y no saben lo que ocurre después. "No sé, yo llego, toco y ya no sé lo demás", indicó. Finalmente, el integrante de Los Ángeles Azules comentó que siente respeto por Noelia y todos los artistas: "No porque vuelvo a lo mismo, cada quien lleva su equipo, yo no sé por qué lo dijo. Mis respetos para ella y pues es buena artista, pero... lo demás no sé. Somos amigos todos, nos gusta trabajar", puntualizó.

(Azucena Uribe)