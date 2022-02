Así reaccionó Eugenio Derbez a las nominaciones de "CODA" en los Oscar 2022

Esta mañana anunciaron las nominaciones a los Premios Oscar 2022 y el actor y productor Eugenio Derbez reaccionó a las tres nominaciones que tiene la película "Coda".

Eugenio Derbez compartió cómo recibió la noticia, explicó el orgullo que siente de este trabajo y aclaró que no podrá estar el día de la premiación.

Minutos después en entrevista con el programa "Hoy" de Televisa, Eugenio Derbez dijo que está muy feliz de que la película "Coda" tenga tres nominaciones para los premios Oscar 2022, pues es un filme de inclusión.

"Lo que tiene bonito esta película es que habla de una familia de sordos, es una historia universal, es una película para cubrir la cuota de diversidad e inclusión en Hollywood", aseveró.

Visiblemente emocionado, Eugenio Derbez externó que se enteró de las nominaciones de Coda junto al elenco de ésta.

"Muy contento, me levanté a las cinco de la mañana porque nos pusimos de acuerdo con todos los actores de Coda y la directora de ver las nominaciones juntos y con la maravillosa de que tenemos tres nominaciones", indicó Eugenio Derbez.

Sobre si esperaba alguna nominación al filme, Eugenio Derbez comunicó que no le gusta hacerse expectativas, aunque sabe que Coda es un gran filme. "A mí no me gusta futurear porque del plato a la boca se cae la sopa. Nunca quise tener ninguna expectativa, pero la verdad es que la película fue ganando mucho, de hecho, también está nominada para los BAFTA. Estamos muy contentos por la reacción del público porque es una película hermosa, ojalá nos den otra recorrida en cines", agregó el padre de José Eduardo Derbez.

En este sentido, sobre las felicitaciones que ha recibido, Eugenio Derbez agradeció a quienes se han tomado el tiempo para escribirle. "Ya tengo un chorro de mensajes, tengo que correr a bañarme, pero mi familia, todo mundo, la prensa. Estoy muy agradecido con la gente de México que me está felicitando".

Finalmente, Eugenio Derbez adelantó que no podrá acudir a la premiación, pues está grabando una nueva película: "Fíjate que no podré en esta ocasión se me complica con la grabación. No voy a poder estar físicamente", comentó.

(Azucena Uribe)