Así reaccionó Arath de la Torre a la acusación de acoso a pareja de Julio Alegrí

El actor Arath de la Torre no tardó en reaccionó a las recientes acusaciones que se han hecho en su contra sobre que presuntamente acosó a la actual pareja de Julio Alegría, quien actualmente está en la obra de teatro, "Tenorio Cómico".

Arath de la Torre decidió hablar sobre dichas acusaciones en el programa "Hoy" y aclarar todo. Adelantó que sus abogados ya están al tanto de lo sucedido.

EDUIN CAZ SE INDIGNA Y SE NIEGA A HABLAR DE LA INFIDELIDAD A SU ESPOSA

¿Arath de la Torre demandará a TV Notas?

Luego de que la revista TV Notas presentara varias capturas de pantalla en las que presuntamente se comprobaba que Arath de la Torre acosaba a la pareja de Julio Alegría y que por ello el famoso se habría retirado de la obra "El Tenorio Cómico", esto fue lo que dijo.

Visiblemente serio, Arath de la Torre negó categóricamente la información difundida por la revista TV Notas. Aseguró que él es un caballero y que sus abogados ya se están haciendo cargo.

Además, dijo que siempre está dispuesto a dar la cara para defender a su familia e hijos: "Yo he sido un hombre de trabajo no de escándalos. Descalifico categóricamente la información que se maneja sobre mí en una publicación. Yo soy un caballero y mis abogados ya están al tanto de esta situación y quiero decirles que toda la información siempre la tendrán de mi voz en mi casa, en Hoy, dando la cara siempre, defendiendo a mi familia siempre, a mis hijos. Tengo una esposa maravillosa y unos hijos maravillosos. Entonces yo haré lo propio. Estas cosas no se arreglan en los medios sino en los juzgados", comentó Arath de la Torre.

En este sentido, agradeció el apoyo de las personas que creen en él y calificó a la revista de siempre querer difamar a los famosos: "Gracias por su apoyo siempre y mucha gente que está aquí saben quién soy. Descalificar lo que esta revista hace con todos nosotros que es difamarnos, aquí estoy y estaré para dar la cara siempre", comentó.

MHONI VIDENTE PREDICE UNA PENA MUY GRANDE PARA LA FAMILIA PINAL

Finalmente, después de que sus compañeros le brindaran su apoyo en Hoy, Arath de la Torre mencionó que al parecer Julio Alegría tiene un grave y polémico historial: "Basta ver las anteriores publicaciones de esta persona –Julio Alegría– misma que está provocando esta situación, un historial terrible de cosas que ha ocasionado esta persona y bueno es un momento de poner un hasta aquí", concluyó.

(Azucena Uribe)