Humberto Zurita se refirió únicamente a su primogénito Sebastián. Dijo que le dio la noticia por teléfono al tiempo de avisarle que se iría de viaje con la nieta de Silvia Pinal.

“Mi hijo Sebastián hizo un grupo de amigos para ir a Valle de Guadalupe y un día le dije: 'Oye, voy a llevar a Stephanie Salas'", comentó en entrevista.

Así se lo dijo

“¿Estás saliendo con ella, papá? ¡Ay qué padre!', le respondió Sebastián de acuerdo con el actor.

Humberto Zurita mencionó que Michelle Salas —hija de Stephanie Salas y Luis Miguel— y Camila serían invitada a la fiesta de cumpleaños en Valle de Guadalupe, localizada en Ensenada, Baja California; a lo que su hijo respondió:

“Ay, bueno, pues tráete a mis dos hermanas’, no sé si estoy preparado para tener a dos medias hermanas pero traételas”.

El actor fue señalado por la diferencia de edades que existe entre ellos, ya que él tiene 68 años mientras la actriz 52. La diferencia es de 16 años, a lo que él respondió:

"Yo creo que en el amor no existen esas edades, no existe el tiempo y la vida es como el agua de un río, una vez que pasa no vuelve a pasar, entonces hay que tomarla porque la vida es muy corta".

El romance

Aunque el romance comenzó hace poco, las familias de ambos se conocían hace tiempo, pero recientemente Zurita describió de esta manera a su nuevo amor.

“Es una tipa, es una mujer hermosa en todos los sentidos de la palabra, es muy culta, tiene una gran cultura, a mí me encantan las mujeres inteligentes... A mí la gente con cultura, buena plática, optimista frente a la vida...

La relación entre ambas personalidades surgió después del fallecimiento de Christian Bach, quien murió en 2019.

aemz