Ana Gabriel, la interprete de "Ay, amor" contó a sus fans que ha decidido retirarse de los escenarios después de 50 años de carrera, algo que nadie vio venir.

Y es que el pasado fin de semana la cantante arrancó su gira "Por amor a ustedes" con un show en el Kia Fórum en Los Ángeles, California, presentación que sorprendió a más de uno con las declaraciones de la artista.

Los inicios

A los quince años de edad se mudó junto con su familia a Tijuana, México, donde cursó sus estudios de contaduría y comenzó a incursionar en la escena musical obteniendo trabajos de medio tiempo como cantante en restaurantes y bares de la zona turística.

Su primera gran oportunidad ocurrió en 1984, cuando concursó en el festival "OTI", un concurso internacional de canto donde los críticos le auguraron un gran futuro como cantante.

Aunque comenzó a incursionar en la música alrededor de 1980, Ana Gabriel grabó su primer disco en 1985 titulado "Un estilo", que si bien no resultó un éxito comercial arrollador, le permitió darse a conocer en la escena musical.

Su salto a la fama se dio hasta 1987, cuando fue seleccionada para participar en el festival internacional "OTI". En ese concurso, celebrado en Lisboa, Portugal, interpretó la canción "Ay, amor", con la cual logró alcanzar el tercer lugar dentro de una gran cantidad de participantes.

Los éxitos

En 1989 lanza la producción discográfica que llevó por título "Tierra de nadie", cuyos sencillos se posicionaron en los primeros lugares de popularidad de importantes listas como el Billboard.

Su talento vocal ha trascendido fronteras, y se ha convertido en un icono de la música regional mexicana, aunque también ha incursionado en otros géneros como la balada y el pop.

Su talento la ha convertido en una de las intérpretes mexicanas más reconocidas, no solo del género regional mexicano, sino también de música pop y baladas.

Ha colaborado con artistas de la talla de Plácido Domingo, Juan Gabriel, Rocío Jurado y Vicente Fernández, entre otros.

¿Por qué se retira?

"Quiero decirles que pronto dejaré los escenarios. Estoy cansada, tengo el derecho de vivir, de disfrutar a mi familia de otra manera... Puede ser el año que viene, o en dos años... la edad golpea", aseguró.

Ana Gabriel se vio envuelta en un episodio muy bochornoso cuando apoyó a la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral, momento en el que fue abucheada por los presentes.

"Defiendo México les guste o no... Pongan el Siri en su casa y ya no me escucharán hablar. Nunca tomo esta actitud, la tomo cuando están de esta manera... cuando yo estoy hablando de la defensa de nuestras naciones, que necesitan libertad total. No soy política, soy una cantante, pero una cantante que entiende el dolor de cada nación, por eso no he vuelto a Venezuela, no he podido ir a Cuba, Nicaragua, por eso vengo a Estados Unidos porque aquí junto a muchas nacionalidades", dijo.

Premios

2005: Grammy LatinoÁlbum música ranchera

2006: Grammy LatinoÁlbum música ranchera

2006: Grammy LatinoCanción regional mexicana

2008: Grammy LatinoÁlbum pop vocal femenino

