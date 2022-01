Así fue la vez que Inés Gómez Mont le propuso matrimonio a Tom Brady

Ayer 29 de enero se anunció que Tom Brady, la exitosa figura de Tampa Bay Buccaneer se retiraría luego de jugar 22 temporadas, la noticia consternó tanto a los fanáticos que no pudieron evitar recordar la vez que Inés Gómez Mont le propuso matrimonio al famoso mariscal de campo.

Sí, antes de tener una orden de aprehensión en su contra y ser buscada por la Interpol, Gómez Mont estuvo en el ojo de los reflectores por sus ocurrencias profesionales.

LA VEZ QUE INÉS GÓMEZ MONT LE PROPUSO MATRIMONIO A TOM BRADY

Fue en 2008 durante el Día de Medios del Super Bowl XLII, en Phoenix, Arizona, cuando Gómez Mont se volvió noticia en medios nacionales e internacionales.

Y es que entonces conductora de TV Azteca llegó enfundada en un vestido de novia a una convivencia con los jugadores de los Patriotas de Nueva Inglaterra y de los Cargadores de San Diego, comenzó a bromear con los deportistas, preguntándoles si creían que Brady aceptaría casarse con ella.

Ante la mirada atónita de periodistas y jugadores, Inés Gómez Mont, quien no pensó que tendría oportunidad de hablar con la figura de los Patriotas, logró llamar la atención del famoso quarterback quien le cedió la palabra.

Sin dudarlo dos veces, y pese a que a después declaró que sí estaba nerviosa, la conductora gritó que estaba enamorada de él y luego le propuso matrimonio.

"¿Te casarías conmigo, por favor? Cásate conmigo, di que sí, di que sí por favor. [...] Cásate conmigo. Soy la verdadera señora de Brady", dijo Gómez Mont.

EL ÉPICO RECHAZO DE BRADY A GÓMEZ MONT

La reacción del jugador no se hizo esperar y con una sonrisa en el rostro se limitó a decirle que él es "hombre de una sola mujer", pues en ese momento sostenía una relación con la modelo Gisele Bündchen.

Soy hombre de una sola mujer. Eres hermosa y cualquiera que se case contigo será un hombre afortunado, aseguró.

Ante la evidente negativa, la reportera hizo algunas expresiones de desilusión pero aún así consiguió regalarle la playera blanca que decía en letras negras: "La verdadera señora Brady".

En una entrevista posterior para el matutino "Venga la Alegría", Inés Gómez Mont explicó que la peculiar idea de usar un vestido de novia en las ruedas de prensa surgió en una conversación que tuvo con su hermano Rodrigo.

También recordó que en esa ocasión no esperaba volverse el centro de atención tras la conferencia de prensa, pues ella sólo buscaba hacer el contenido para su cápsula.

"Me empiezan a marcar de deportes: ´Inés, estás en todos los programas, en los noticieros, ¿Qué hiciste´ (...) salí en todos lados, en periódicos de diferentes partes del mundo donde salgo en la portada, pero hasta en los periódicos de China", explicó. La presentadora mencionó que nunca entendió la magnitud del impacto que causó con su intervención ante Brady, una experiencia que, al paso de los años recuerda con alegría.

¿Qué pasó con Gómez Mont tras pedirle matrimonio a Tom Brady?

Luego de tal hazaña, muchísimos periodistas intentaron entrevistarla, pues su propuesta se viralizó en redes sociales y había internautas que la llamaban "la nueva novia de Tom Brady".

En entrevista con "Ventaneando", Inés Gómez Mont reveló que su teléfono no paraba de sonar, después de declararse a Brady.

Aunado a ello, en una entrevista para el "Podcast Out of the box", la conductora reveló que la NFL le puso seguridad, pues mucha gente quería acercarse y tomarse una foto con "la que le pidió matrimonio a Brady".

Por otro lado, la conductora de deportes Inés Sainz reveló en el programa de Adela Micha, "La Saga", que la ocurrencia de Gómez Mont le costó a TV Azteca una fuerte sanción de parte de la NFL en cuanto a las acreditaciones que les dio para la cobertura.

"Fue e hizo esto (la broma) de la novia de Brady, que fue un escándalo y nos quitaron 10 acreditaciones por hacer ese ridículo esa vez, por ese video a TV Azteca del Super Bowl le dijeron ´si vas a venir a traer estas ridiculeces por favor no traigas más gente´, de tener 15 nos bajaron a 5 acreditaciones por hacer mal uso de ellas", lamentó Sainz.